De băut ce era a provocat un accident rutier

1

Acuzatii mincinoase

In mica parte adevar si in mare masura minciuna.Din cauza unui pivot de la roata care s-a rupt a pierdut controlul si a intrat in masinile parcate neregulamentar si ocupau jumatate din carosabil.Iar d-ul Enciu M.era beat deabia se tinea pe picioare,recunoscut ca nu a fost vatamat si ca s-a lovit in caramizile de pe trotuar.Cata minciuna in presa!!!Ai avut si tu subiect ptr activitatea ta!Numai face-ti acuzatii fara a cunoaste adevarul!!!