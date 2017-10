Daune morale de 10.000 de lei pentru soţia pe care a nenorocit-o în bătaie

2

e de intrebat

de ce pentru omorarea a trei oameni, in accident de circulatie se da trei ani de inchisoare -cu suspendare-, daca se da... ai nu se declara soferul atacat de vreo criza, ceva, iar pentru ca o paruiesti pe sotie, iei 1-2 ani, cu executare? Care e criteriul valoric pentru judecatorii nostri? De ce C.p. e atit de vag si "original"? Daca se va condamna agresiunea verbala, cum va putea fi dovedita? Pentru ca femeile au o gura.... (pentru ele ratatule, impotentule, betivvule, curvarule etc. sunt mici rasfaturi cotidiene... mai ales pentru someri, dar nu numai; ele pot fi gonite din caminul conjugal?) Poate ca inchisoarea cu suspendare ar trebui mai bine definita. Ca si munca in folosul comunitatii sau eliberarea pe cautiune. Noi nici nu avem acest concept... desi asa o foame a incasarilor bugetare...