Dat dispărut de cumnata sa

În cursul zilei de marți, în jurul orei 21,00, polițiștii Secției 4 au fost anunțați de o femeie că soțul surorii sale a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Ea le-a spus oamenilor legii că, în ziua respectivă, la ora 9,00, cumnatul său, David Manea, de 68 de ani, din Constanța, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Totodată, femeia a precizat că bărbatul nu are acte de identitate asupra sa, bani sau alte bunuri. David Manea are o înălțime de aproximativ 1,70 m, greutate 80 Kg, constituție corpolentă, păr cărunt, tuns scurt, ochi căprui. La data dispariției era îmbrăcat cu o geacă de fâș de culoare neagră, pantaloni de culoare maron cu dungi verticale, pe cap purta o căciulă bleumarin și era încălțat cu pantofi de culoare neagră. El nu are semne particulare. Cei care pot furniza informații în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de Poliție sau să apeleze gratuit numărul de telefon 112.