Darius Vâlcov, recent numit consilier de stat în Guvernul Dăncilă, rămâne sub control judiciar într-un dosar de corupţie

Darius Vâlcov, recent numit consilier de stat în Guvernul Dăncilă, rămâne sub control judiciar într-un dosar de corupție

Ştire online publicată Miercuri, 31 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Magistrații Tribunalului Dolj au decis să mențină controlul judiciar în cazul consilierului de stat Darius Vâlcov, fost primar al Slatinei, la termenul de miercuri al procesului în care a fost trimis în judecată pentru două infracțiuni de luare de mită și trafic de influență, potrivit Mediafax. Totodată, magistrații doljeni au fixat următorul termen în acest proces pentru data de 14 martie.Dosarul s-a înregistrat la Tribunalul Dolj pe 20 iulie, după ce judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au admis cererea lui Darius Vâlcov de strămutare de la Tribunalul Olt. În acest dosar, Darius Vâlcov a fost trimis în judecată în 2015, pentru două infracțiuni de luare de mită și trafic de influență.Fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov, cercetat în mai multe dosare penale, a fost numit, marți, consilier de stat în aparatul propriu al prim-ministrului, potrivit deciziei Vioricăi Dăncilă, publicată în Monitorul Oficial."Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Darius Bogdan Vâlcov se numește în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului", se arată în decizia Vioricăi Dăncilă, care a fost publicată marți în Monitorul Oficial.Darius Vâlcov, fost ministru de Finanțe în Guvernul Ponta, a fost trimis în judecată în anul 2015, de către procurorii DNA, fiind acuzat de trafic de influență, spălare de bani și operațiuni financiare sau acte de comerț incompatibile cu funcțiile.Potrivit rechizitoriului trimis instanței, în 2009, administratorul unei societăți comerciale i-ar fi cerut lui Darius Vâlcov, care atunci era primar al municipiului Slatina, să intervină la factori de decizie de la SC Compania de Apă Olt SA, pentru a câștiga licitații de lucrări pentru obiective din Slatina, Scornicești, Piatra Olt și Drăgănești. În schimbul intervenției sale, omul de afaceri i-ar fi promis lui Darius Vâlcov că îi dă 20 la sută din valoarea sumelor încasate (fără TVA) din contractele de execuție a lucrărilor.La termenul din 9 ianuarie, judecatorii au rămas în pronunțare în acest dosar. Atunci, procurorul DNA a cerut pedepse maxime, cu executare, pentru toți inculpații din această cauză. Având în vedere faptele de care este acuzat fostul ministru, pedeapsa maximă ar fi de 14 ani. Prima decizie ar urma să fie anunțată pe 8 februarie.Vâlcov a lucrat la elaborarea actualului program de guvernare al PSD, dar și la raportul de evaluare a miniștrilor Cabinetului Grindeanu.Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, miercuri, că Darius Vâlcov este un "om competent", care i-a făcut o impresie foarte bună, afirmând că 70% dintre oamenii politici au dosare și punând acest lucru pe seama unei "mișcări de epurare a elitelor"."Este o decizie la latitudinea primului ministru care are tot dreptul să își selecteze grupul de consilieri. Îl cunosc pe Darius Vâlcov. Am lucrat de peste un an de zile cu el direct, nemijlocit, pe programul de guvernare. Îl cunosc și din perioada în care a fost ministru de Finanțe (...) a făcut o impresie foarte bună", a declarat președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.Președintele ALDE a spus că Darius Vâlcov este un om "competent"."E un om competent și sper să își poată aduce contribuția în cadrul cabinetului doamnei Dăncilă la elaborarea, rafinarea unor propuneri și urmărirea transpunerii programului de guvernare", a spus Tăriceanu.Cât privește privește faptul că Darius Vâlcov a fost trimis în judecată, Tăriceanu a afirmat că "70% din oamenii politici au dosare și probleme de imagine"."Dacă stăm să ne uităm bine cred că 70% din oamenii politici au dosare și probleme de imagine. Dosarele se fac pe bandă rulantă. Li s-au făcut dosare lui Sevill Shhaideh, Rovanei Plumb, Paul Stănescu, s-au redeschis dosare. Este o mișcare de epurare a clasei politice în România și a elitelor în general", a răspuns Tăriceanu, întrebat dacă Vâlcov nu are o problemă de imagine, scrie romaniatv.net