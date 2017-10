Darius Vâlcov a fost pus acuzare într-un nou dosar

Ştire online publicată Marţi, 20 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul ministru al Finanțelor Darius Bogdan Vâlcov a fost pus sub control judiciar începând de marți de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, pentru o perioadă de 60 zile, pentru instigare la dare și luare de mită, cu interdicția de a părăsi țara, transmite News.ro. Măsura este luată în dosarul privindu-l pe un funcționar public din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt, acuzat că a luat mită timp de trei ani de la o firmă controlată de către Vâlcov. În același dosar, mai este cercetat și fostul consilier democrat-liberal Mircea Dogaru.Darius Bogdan Vâlcov a fost pus sub acuzare, în cursul zilei de marți, de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, anchetatorii susținând că acesta a constituit trei societăți comerciale, SC MILLENIUM TOPOGRAPHICA SRL, SC CONTIS COMPANY SRL și SCA Ciobanu și Asociații, ce acționau ca un tot unitar.„Întrucât nu răspundeau exigențelor profesionale, având repercusiuni pe plan financiar, inculpatul VDB a decis să coopteze în cadrul uneia dintre acestea, un funcționar de la OCPI Olt care să verifice, în prealabil documentația întocmită de către angajații SC MILLENIUM TOPOGRAPHICA SRL - având ca activitate, cadastru- astfel încât să nu fie înregistrate multe respingeri de la OCPI. În acest scop, inculpatul a exercitat activități de determinare mediată, în urma cărora alte două persoane, angajate ale societății controlate de acesta, i-au dat funcționarului din cadrul OCPI, suma de 1.000 lei lunar, în perioada ianuarie 2012-martie 2015, bani necuveniți, care nu erau evidențiați în actele contabile, întrucât funcționarul OCPI nu era angajat al societății comerciale, iar în cadrul atribuțiunilor sale de serviciu aviza și documentația întocmită de către angajații SC MILLENIUM TOPOGRAPHICA SRL Slatina”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt.De asemenea, anchetatorii au emis pe numele inculpatului Darius Bogdan Vâlcov un ordin de a nu părăsi țara ca măsură preventivă. În același dosar mai este cercetat și fostul consilier democrat-liberal Mircea Dogaru.Pe 5 mai 2017, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt au dispus plasarea sub control judiciar pentru 60 zile pentru un angajat al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Olt pe care îl acuză că a primit mită timp de trei ani de la o firmă din Slatina. Angajatul OCPI Olt ar fi primit, în perioada ianuarie 2012 - martie 2015, suma de 1.000 lei, lunar, din partea administratorului SC Millenium Topographica SRL Slatina, iar în schimbul banilor acesta trebuia să verifice documentația întocmită de către angajații societății respective.„Acea activitate a funcționarului public din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt, de primire a unei sume de bani, lunar, din partea administratorului SC MILLENIUM TOPOGRAPHICA SRL Slatina – societate care a avea ca obiect activitatea de cadastru, s-a efectuat fără nici un fel de titlu justificativ, banii fiind primiți în mod necuvenit, fără a exista vreun document din partea societății, care să evidențieze respectiva plată, în condițiile în care acesta masca primirea banilor, printr-o prestație zilnică a sa, de consultanță acordată angajaților societății susmenționate”, se arăta într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt.Luni dimineață, fostul ministru Darius Vâlcov a venit la ICCJ, unde se judecă un nou termen în procesul în care este acuzat de trafic de influență, spălare de bani și operațiuni financiare sau acte de comerț incompatibile cu funcțiile ocupate, după ce ar fi cerut de la o firmă de construcții 20% din valoarea unor contracte publice. Vâlcov, autor al raportului de evaluare a activității guvernamentale care a dus la retragerea sprijinului politic Cabinetului Grindeanu, nu a făcut niciun fel de declarații nici la sosirea, și nici la plecarea de la instanța supremă.El a solicitat, prin avocat, să i se permită să părăsească sala, motivând că se simte rău, iar judecătorul a fost de acord.În acest dosar, în care a fost trimis în judecată în mai 2015, Darius Vâlcov a stat în arest la domiciliu din 26 martie 2015 și până în 2 aprilie 2015, când a fost arestat preventiv. În 23 iunie 2015, Darius Vâlcov a fost eliberat din arest.El este acuzat de trafic de influență, spălare de bani și operațiuni financiare sau acte de comerț incompatibile cu funcțiile ocupate de acesta, de primar al municipiului Slatina, senator și ministru de Finanțe.Potrivit rechizitoriului procurorilor, în 2009, omul de afaceri Theodor Berna l-a contactat pe Darius Vâlcov, atunci primar al municipiului Slatina, căruia i-a propus să intervină la SC Compania de Apă Olt SA pentru ca firma sa să câștige licitații de lucrări pentru obiective din Slatina, Scornicești, Piatra Olt și Drăgănești, iar în schimb să îi dea 20% din valoarea sumelor încasate conform contractelor de execuție a acelor lucrări.În urma intervențiilor lui Darius Vâlcov, firma lui Berna a câștigat licitațiile organizate în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Olt”, fiind semnate contracte cu Compania de Apă Olt pentru mai multe lucrări, în valoare de de peste 78 de milioane de lei, susțin procurorii.După câștigarea acestor contracte de către firma lui Berna, în perioada ianuarie-martie 2011, Vâlcov ar fi mers periodic la sediul firmei omului de afaceri, unde a primit de la acesta suma totală de 1,2 milioane de lei, în trei tranșe a câte 400.000 de lei. Banii erau dați când Compania De Apă Olt efectua plăți în contul societății, au mai arătat procurorii în actul de sesizare a instanței.Ulterior, în perioada aprilie - decembrie 2011, Vâlcov ar mai fi primit de la omul de afaceri 2,5 milioane de lei, în cinci tranșe a câte 500.000 de lei. Anchetatorii au mai stabilit că Darius Vâlcov ar mai fi primit 3.080.000 de lei, în perioada 2012- 2013, tot de la Berna, prin intermediul mai multor firme.Sursa: Digi24.ro.