DARIUS MOTORS, unicul distribuitor autorizat VOLKSWAGEN din Constanţa, vă invită la SALONUL AUTO MARITIMO 2016

DARIUS MOTORS, unicul distribuitor autorizat VOLKSWAGEN din Constanța, vă invită la SALONUL AUTO MARITIMO 2016

Ştire online publicată Vineri, 02 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Grupul auto RĂDĂCINI s-a extins în Constanța, preluând comercializare exclusivă pe piața constănțeană a mărcii VOLKSWAGEN, prin una dintre firmele sale, DARIUS MOTORS. În perioada 2-4 septembrie 2016, DARIUS MOTORS Constanța vă așteaptă la standul său Volkswagen, de la Salonul Auto Maritimo. Standul va fi personalizat cu toate modelele sale, dintre care noutățile acestui an fiind Noul Tiguan, Noul Up Beats, dar vor fi prezentate și modelele ecologice e-Golf, e-up și Golf GTE, sub umbrela Think Blue. Clienții ce vor achiziționa un autovehicul în această perioadă de la Darius Motors vor beneficia de ofertele speciale ale Salonului Auto.Noul Tiguan, cu prețuri de lansare de la 19.563 euro TVA inclus, este un model de succes, ce dispune de tehnologie nouă și de un design marcat de forță. Volkswagen Tiguan și-a adjudecat poziția de lider între SUV-urile compacte încă de la lansarea sa pe piață în 2007 - cele peste 2,8 milioane de unități produse reprezintă dovada în acest sens. Iar Noul Tiguan continuă deja pe calea succesului deschisă de predecesorul său.Noile sisteme de asistență desăvârșesc confortul, caracteristicile dinamice și siguranța. De exemplu, sistemul de monitorizare a vecinătății Front Assist cu funcția City de frânare de urgență, monitorizarea pietonilor și sistemul de avertizare la părăsirea neintenționată a benzii de rulare Lane Assist sunt toate incluse în echiparea standard. Serviciile on-line Car-Net includ informații on-line din trafic și informații cu privire la poziția de parcare, precum și interconectarea cu un smartphone, astfel încât aplicațiile să poată fi folosite confortabil prin intermediul ecranului sistemului de radio-navigație. Aceasta este posibil atât pentru smartphone-urile actuale Apple, cât și pentru cele cu Android, prin intermediul App Connect. Chiar și tabletele devin o parte integrantă a automobilului, grație aplicației Media Control.Noul Tiguan este primul SUV al Grupului Volkswagen care are la bază platforma revoluționară MQB (platforma modulară transversală). Proporțiile caroseriei sale sunt mai dinamice decât cele ale modelului anterior și sunt completate de un design concis. Greutatea a fost redusă și mai mult. Totodată, interiorul oferă mai mult spațiu pentru pasageri, iar spațiul pentru bagaje a fost extins cu până la 145 litri. Flexibilitate adițională este oferită de bancheta standard, care permite ajustarea longitudinală cu 18 cm.Lansarea modelelor ecologice e-Golf, e-up și Golf GTE este consecința firească a preocupării Volkswagen pentru inovație și ecologie. Cine dorește să influențeze mobilitatea viitorului poartă o mare răs-pundere față de mediul său înconjurător. Noi numim aceasta “Think Blue”, iar Think Blue înseamnă modul în care abordăm toate activitățile, înseamnă atenție față de mediu și încurajarea activităților sustenabile individuale. Angajamentul Volkswagen față de mediu și față de clienți este ca, până în 2018, producția din unitățile sale să devină cu 25 de procente mai ecologică.e-Golf este un automobil de folosință cotidiană, cu propulsie electrică și cu autono-mie de 130 - 190 km. Bateria litiu-ion inte-grată poate fi încărcată cu cablu de alimentare de la priza casnică. În acest sistem, timpul de alimentare pentru o în-cărcare completă este de 13 ore. Există și varianta de alimentare cu curent continuu, la stațiile specializate, iar timpul de încărcare se reduce la doar 30 minute.Cu un consum de 12,7 KWh la 100 km, e-Golf este cel mai economic automobil - costul de deplasare pentru 100 kilometri parcurși fiind de doar 7 lei - dar și cel mai rapid automobil din clasa sa - ajungând de la 0 la 100 de kilometri în doar 10,4 secunde.Modelul Volkswagen Golf GTE este un hibrid plug in, încununarea îmbinării tehnologiilor de propulsie relevante. Acest model aduce împreună ceea ce este mai bun în două universuri: propulsie pur electrică pe distanțe de maxim 50 km în mediul urban și, grație motorului pe benzină care poate fi activat suplimentar, o autonomie totală în regim mixt de până la 939 km pentru călătoriile lungi, fără conexiune la rețeaua electrică.Plăcerea condusului și sportivitatea sunt garantate de cei 204 CP (150 KW) - pu-terea reunită a celor două sisteme de propulsie care poate fi acționată printr-un buton. Acesta declanșează funcționarea simultană a celor două motoare ale Golfului GTE, oferind o accelerație de la 0 la 100 km în 7,6 secunde, în condițiile unui consum mediu de benzină de numai 1,5 l /km și emisii de CO2 de doar 35 g/km.Darius Motors: Constanța, Sens giratoriu pod IPMC, constanta.dariusmotors.ro, 0241/515.515.