DĂNUŢ EPURE, REŢINUT DE PROCURORI / Vezi aici de ce l-au săltat anchetatorii pe rector

5

un roman umilit

de acord!!! astia sunt uniti, au venit de pe unde i-a aruncat omenirea. Romanul cu suflet mare i-a primit si acum nu are loc in tara lui de acesti Aromani. aromani din aceeasi familie ca anorganic. Am intalnit machedoni care te calca in picioare, desi poate le-ai intins o mana de ajutor. Nu se uita, te ucid ca sa fie in locul lor. Nu vorbesc decat din experienta si cunostinta de cauza. Dan, tot mersul ala il ai ca atunci cand erai student si tanar asistent. Nimeni nu iti ajungea la na.

Răspuns la: Machedoni= bani+ingamfare+prostie+snobism+rautate+egoism

Adăugat de : roman, 31 iulie 2013

Deosebirea dintre machedoni si romani e faptul ca ei au f multi bani si au ajuns sa poata cumpara orice, dar mai ales ca sunt f uniti si se ajuta...