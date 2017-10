Dănuţ Elisei a încercat să lichideze un cont care nu-i aparţinea

Dorea să se îmbogățească peste noapte

Dănuț Elisei a încercat să lichideze un cont care nu-i aparținea

Un individ din localitatea Valu lui Traian a găsit un mod ingenios de a se îmbogăți peste noapte. Dănuț Elisei, de 33 de ani, s-a folosit de o carte de identitate falsificată și a solicitat, pe 5 iulie, lichidarea unui depozit în valoare totală de 170.000 de lei, deschis la Banca Românească. Depozitul aparținea lui Mihăiță Holban Lela, din București. De altfel, Dănuț Elisei fusese, anterior, la alte două bănci pentru a vedea dacă bucureșteanul are conturi deschise. Când a ajuns la Banca Românească, individul a crezut că a dat norocul peste el atunci când a aflat ce sumă de bani figura pe numele bărbatului. Doar că norocul nu i-a surâs atât de tare, pentru că, după compararea specimenului de semnătură cu cel de pe formularul completat, angajații băncii au realizat că lucrurile nu sunt chiar în regulă. Astfel, lucrătorii Serviciului Investigarea Fraudelor l-au surprins pe Dănuț Elisei în flagrant. El va fi prezentat magistraților de la Judecătoria Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals privind identitatea.