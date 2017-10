Dănuţ Căpăţînă, trimis în judecată pentru 5 infracţiuni de luare de mită, cât şi pentru spălare de bani

Dănuț Căpățînă, trimis în judecată pentru 5 infracțiuni de luare de mită, cât și pentru spălare de bani

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus, astăzi, trimiterea în judecată a fostului manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Dănuț Căpățînă, în stare de arest preventiv. Acesta este acuzat de 5 infracțiuni de luare de mită, dintre care 3 în formă continuată, dar și de spălare de bani în formă continuată. Alături de Căpățînă au mai fost trimiși în judecată Ivan Constantin Virgil, director general al unei societăți comerciale, pentru dare de mită în formă continuată. De asemenea, în judecată au mai fost trimise două firme, societatea controlată de Dănuț Căpățînă, SC Picus Consulting SRL, pentru complicitate la luare de mită în formă continuată și SC Performance Profile SRL, societate care îl are ca acționar și administrator pe fostul manager, pentru spălare de bani.Potrivit procurorilor, În perioada iulie 2009 - mai 2016, în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, inculpatul Căpățînă Dănuț a pretins, de la mai mulți reprezentanți de societăți comerciale, sume de bani în cuantum de 310.826 euro, 27.900 USD și 4.768.698,78 lei din care a primit în total, suma de 197.858,59 euro, 27.900 USD și 4.768.698,78 lei. Banii au fost primiți atât în mod direct, cât și prin intermediul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L. și patru firme off-shore deținute de inculpat sau de amici ai inculpatului, în schimbul încheierii, derulării în bune condiții și plății la timp a facturilor aferente contractelor încheiate între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu acele societăți comerciale. Aceste contracte vizau achiziția de servicii IT și ulterior de mentenanță IT, servicii medicale de medicina muncii destinate angajaților spitalului, servicii medicale constând în analize de laborator.Sumele achitate cu titlu de mită, mai spun procurorii, au fost virate de către reprezentanții societăților comerciale care au încheiat contracte cu spitalul județean Constanța în conturile inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L. și al firmelor off-shore, în baza unor contracte de prestări servicii de consultanță fictive. Din totalul banilor primiți cu titlu de mită, suma de 4.768.698,78 lei a provenit de la inculpatul Ivan Constantin Virgil, director general al unei societăți comerciale, fiind remisă în perioada iulie 2009 - mai 2016, în vederea derulării în bune condiții a două contracte și a plății la timp a facturilor aferente acestora, sub forma unor plăți lunare aferente unor servicii de consultanță neefectuate.