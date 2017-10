Dănuţ Căpăţână eliberat din arest, după ce a fost condamnat la închisoare

Dănuț Căpățână eliberat din arest, după ce a fost condamnat la închisoare

Curtea de Apel București a luat decizia de a-l scoate din arest pe Dănuț Căpățână, fostul manager al Spitalului Județean Constanța. Decizia a fost luată în urmă cu două zile, iar măsura arestului preventiv a fost înlocuită cu controlul judiciar, în dosarul luării de mită. Într-un alt dosar, cel al „Oxigenului medical din spital”, Dănuț Căpățână a fost condamnat la 4 ani și 4 luni de închisoare cu executare, însă decizia nu este definitivă.În dosarul în care a fost eliberat sub control judiciar, fostul manager al Spitalului Județean Con-stanța este acuzat de cinci infracțiuni de luare de mită, dintre care trei în formă continuată, dar și de spălare de bani, în formă continuată. Potrivit procurorilor, Dănuț Căpățână lua aproximativ 3.000 de euro mită lunar. În perioada iulie 2009 - mai 2016, în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, inculpatul Căpățînă Dănuț a pretins, de la mai mulți reprezentanți de societăți comerciale, sume de bani în cuantum de 310.826 euro, 27.900 USD și 4.768.698,78 lei din care a primit, în total, suma de 197.858,59 euro, 27.900 USD și 4.768.698,78 lei.Banii au fost primiți atât în mod direct, cât și prin intermediul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L. și patru firme off-shore deținute de inculpat sau de amici ai inculpatului, în schimbul încheierii, derulării în bune condiții și plății la timp a facturilor aferente contractelor încheiate între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu acele societăți comerciale. Aceste contracte vizau achiziția de servicii IT și ulterior de mentenanță IT, servicii medicale de medicina muncii destinate angajaților spitalului, servicii medicale constând în analize de laborator.Dănuț Căpățână nu are voie să depășească limita teritorială a municipiului Constanța, decât cu încuviințarea prealabilă a instanței. De asemenea, nu poate să se apropie de ceilalți inculpați, martori sau experți și să nu comunice cu aceștia direct sau indirect și nici nu poate să-și exercite profesia și activitatea în exercitarea căreia a săvârșit faptele.