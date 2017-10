"Dânsul are perspectiva de a privi în viitor, eu am şansa de a privi în trecutul dumnealui"

Tudorel Toader, atac la Florin Iordache:

"Dânsul are perspectiva de a privi în viitor, eu am șansa de a privi în trecutul dumnealui"

Ştire online publicată Miercuri, 05 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Am elaborat proiectul de lege privind modificarea Codului Penal și a Codului de Porcedură Penală pentru punerea în acord cu deciziile Curții Constituționale. Modificările la cele două coduri vizează strict, așa cum am mai declarat, punerea de acord a codurilor cu deciziile Curții Constituționale, nimic mai mult, nimic mai puțin. Am făcut modificările pentru punerea în acord atât cu deciziile de admitere pur și simplu și sunt și cele interpretative", a declarat ministrul Justiției.Tudorel Toader a precizat că nu va exista un prag pentru abuzul în serviciu."Eu voi da drumul la proiectul de lege fără prag pentru că în dispozitivul CCR nu se vorbește despre prag. (...) Eu va rog sa acceptati ideea ca stiu bine continutul si ratiunile deciziei CCR referitoare la abuzul in serviciu pentru ca eram inca judecator. Stiu bine considerentele deciziei pentru ca am participat la redactare", a spus ministrul Toader.Jurnaliștii i-au amintit că a fost criticat de Florin Iordache, predecesorul său și inițiatorul Ordonanței 13, pentru lipsa pragului, ceea ce a atras o replică dură a lui Toader."Pot da multe răspunsuri... Dânsul are perspectiva de a privi în viitor, eu am șansa de a privi în trecutul dumnealui", a răspuns actualul ministru, care a precizat în continuare că proiectul de lege va urma calea parlamentară, nu a ordonanței de guvern.