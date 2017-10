Daniel Morar: Restrângerea noţiunii de funcţionar public are interesul de a scăpa anumite persoane de incidenţa legii penale

Daniel Morar: Restrângerea noțiunii de funcționar public are interesul de a scăpa anumite persoane de incidența legii penale

Ştire online publicată Marţi, 13 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Daniel Morar, a declarat aseară la TVR că inițiativa legislativă a parlamentarilor UDMR de a modifica Codul Penal și a exclude demnitarii din definiția funcționarilor publici are interesul de a scăpa anumite persoane de incidența legii penale, informează Agerpres.El a menționat că știe despre inițiativa legislativă deoarece cei din DNA au fost consultați cu privire la această propunere de Ministerul de Justiție. "E o inițiativă legislativă care are, hai să spunem, două ținte. În primul rând, se modifică textul care incriminează conflictul de interese și acolo propriu-zis asistăm la o dezincriminare parțială a acestei infracțiuni. (...) Și este încă o tăiere, o amputare a textului. Dar cel mai important lucru este că, în textul alineatului 2, se spune că subiecții acestei infracțiuni sunt doar funcționarii publici așa cum sunt definiți ei de Legea 188. Legea 188 este legea funcționarului public. Ce înseamnă? Parlamentarii, miniștrii, secretarii de stat, președinții de consilii județene, primarii, magistrații nu vor mai fi subiecți ai acestei infracțiuni", a explicat Morar. Șeful DNA a susținut că ceea ce este și mai grav este că prin această inițiativă legislativă se intenționează modificarea și restrângerea noțiunii de funcționar public, funcționarul public care comite fapte de corupție. "Adică sunt scoase de acolo, așa cum am spus, funcțiile de demnitate publică. Păi, nu mi se pare a avea o logică juridică, doar o logică ce ține de nevoia, de interesul de a scăpa anumite persoane de incidența legii penale", a afirmat procurorul-șef. De asemenea, el a spus că i se pare contra unei logici juridice să spui că funcționarul public care comite o faptă de corupție nu-l cuprinde pe parlamentar, pe ministru, pe cel de la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, pe primar, pe președintele consiliului județean. "Adică ce trebuie să înțelegem? Funcționar public înseamnă orice om care lucrează în domeniul public, care este plătit de stat. Ba, mai mult, legea spune 'funcție plătită sau neplătită'. Ce înseamnă ca și consecință? Mai poate însemna un lucru. Dacă această modificare va intra în forță, dacă va fi aprobată și așa mai departe, va opera principiul legii penale mai favorabile, ceea ce înseamnă că unii dintre cei de care vorbim noi, care acum sunt pe rolul instanțelor de judecată cu diverse procese ar scăpa cu siguranță, pentru că ar spune foarte simplu judecătorului: 'constatați că eu, ca parlamentar, eu, ca primar, nu mai pot comite infracțiunea de luare de mită'. (...) Eu vă spun că nu e normal. Convențiile naționale, convențiile internaționale la care România este parte - este parte în sensul că le-a ratificat - și cea mai importantă convenție a ONU împotriva corupției recomandă incriminarea corupției și în mediul privat, darămite în mediul public", a subliniat șeful DNA. În opinia lui Morar, ar fi "ciudat" ca demnitarii cei mai de seamă ai statului român, numiți ori aleși, să nu mai poată comite infracțiunea de luare de mită.