Dan Voiculescu, zece ani de închisoare în Dosarul ICA

1

Semne de normalitate...

Urla prostimea spalata pe creier de antene si rtv. Condamnarea milionarilor facuti din contracte cu statul, subevaluari terenuri si obiective, specula, privatizari cu cantec a inceput. Daaa, si confiscarea extinsa a averii. Incet-incet ne revenim, Spuneam, acum cateva luni, de trimiterea in Romania a procurorului american d-na Jimmye Warren , ptr instruirea DNA-ului, in lupta contra spalarii banilor. NB - a inceput! Fugiti cat mai puteti! Nu se va putea continua la nesfarsit cu mocangeala data de primarii si consilii din banii publici, furtul din banii publici, lucrari publice aiurea cu dedicatie acelorasi firme...Romania este membra NATO, si SUA nu vor mai permite derapaje. Vantu, Becali, Nastase, Patriciu, Voiculescu - Check! Who's next??