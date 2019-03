Dan, replică tăioasă către Cioloş: Aţi uitat să daţi banii înapoi celor ce au donat pentru Cuminţenia Pământului

Dan, replică tăioasă către Cioloș: Ați uitat să dați banii înapoi celor ce au donat pentru Cumințenia Pământului

Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a lansat duminică un atac dur la adresa fostului premier Dacian Cioloș, lider al partidului PLUS, acuzându-l pe acesta că ''defilează cu vorbe și promisiuni mincinoase''.''A început campania! ...cel puțin pentru unii, care atunci când puteau nu au făcut nimic, care au stat cuminți la cutiuță și care acum, în preajmă de europarlamentare, via prezidențiale, și-au făcut partidulețe (sau 'prietenii' le-au făcut partidulețe) cu care promit să răstoarne munții din loc! Acum sunt dispuși să facă orice, dar chiar orice, pentru a ajunge să trăiască iarăși bucuria de a nu face nimic! Și pentru că fapte nu au în spate, pentru că cifra care îi reprezintă ca politicieni este zero, cu ce ar puteau defila acești mici visători și infatuați, în general 'foști', dacă nu cu vorbe și promisiuni mincinoase?'', a scris Carmen Dan pe Facebook.Carmen Dan a arătat că ''singurul proiect'' al guvernării Cioloș - și anume achiziționarea sculpturii lui Brâncuși ''Cumințenia Pământului'' - a fost un fiasco total, ea acuzându-l pe fostul premier că a uitat să dea banii înapoi oamenilor care au donat."Încercând marea cu degetul, domnul Cioloș a descins în periplul campaniei și prin Teleorman, chit că avea dânsul ceva informații că pe acolo lumea nu prea îl apreciază! Ei bine, și-a luat avânt spre Roșiorii de Vede și, după ce a coborât din sferele înalte, monsieur Julien a constatat că acolo sunt drumuri bune, aspect care nu poate fi pe placul unui candidat contestat de teleormăneni. Probabil în programul său (foarte posibil o reeditare a lamentabilei Platforme 100) are promisiuni că va umple țara de autostrăzi. Întrebarea este: Cum veți reuși, domnule Cioloș, atât timp cât singurul proiect al guvernării dumneavoastră a fost un fiasco total? Nu mai știți care? Vă aduc eu aminte: sculptura lui Brâncuși, 'Cumințenia Pământului'. Sigur ați uitat, domnule Cioloș, la fel cum ați uitat să dați banii înapoi celor care au donat! Sunt convinsă că așa veți uita și toate promisiunile pe care le faceți în această campanie electorală!'', a arătat Carmen Dan.Reacția acesteia a venit după ce Dacian Cioloș a fost în județul Teleorman pentru a strânge semnături pentru europarlamentare, acesta criticând, la rândul său, actuala guvernare. El le-a cerut teleormănenilor să aibă curajul propriei analize și opinii și să nu se lase manipulați.