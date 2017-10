DAN DIACONESCU nu a plătit niciuna din amenzile din cauza cărora i-a fost retrasă licenţa OTV

DAN DIACONESCU nu a plătit niciuna din amenzile din cauza cărora i-a fost retrasă licența OTV

Ştire online publicată Marţi, 14 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Laura Georgescu, președintele Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), a declarat, marți, la Comisia de Cultură a Senatului, că Dan Diaconescu nu a plătit niciuna din amenzile din cauza cărora CNA i-a retras licența audiovizuală a OTV, pe 22 ianuarie 2013.Membrii Comisiei pentru cultură și media din Senat au o întâlnire marți dimineață cu Laura Georgescu, președintele CNA. Scopul acestei întâlniri este o prezentare a activității CNA în 2013 și a planurilor instituției pe anul în curs. În acest context, Laura Georgescu a fost întrebată de senatorul PSD Georgică Severin, președintele Comisiei de cultură și media din Senat, care este în prezent situația în cazul televiziunii OTV, scrie Mediafax.Potrivit Laurei Georgescu, CNA a câștigat definitiv procesul pe care Dan Diaconescu l-a intentat instituției pentru suspendarea Deciziei prin care Consiliul a retras licența audiovizuală a OTV. Ea a spus că CNA mai are un proces în care Dan Diaconescu a cerut anularea Deciziei prin care Consiliul a retras licența OTV, ultimul termen în acest caz fiind în februarie 2014.Totodată, întrebată dacă au fost achitate amenzile din cauza cărora OTV și-a pierdut licența, Laura Georgescu a spus: "N-au achitat niciuna dintre aceste amenzi (...) Faptul că o contești (o amendă, n.r.) nu înseamnă că nu o plătești". Banii plătiți de radiodifuzori în cazul sancțiunilor aplicate de CNA merg la bugetul de stat, nu la bugetul Consiliului.CNA a retras licența televiziunii OTV pe 22 ianuarie 2013, în conformitate cu legislația audiovizualului, pentru neplata unor amenzi mai vechi. OTV a primit amenzi în valoare de 1,17 milioane de lei de la Consiliul Național al Audiovizualului, începând din anul 2009 și până pe 28 martie 2012, când televiziunea lui Dan Diaconescu a intrat în insolvență. Televiziunea nu a făcut dovada achitării lor, fapt pentru care CNA i-a retras licența.Din 22 ianuarie 2013, Dan Diaconescu, cel care deținea OTV, a încercat de mai multe ori să reia emisia postului, însă fără succes, până în noaptea de 18 spre 19 octombrie 2013, când OTV a început să emită din nou pe satelit, pe frecvența televiziunii DD TV (Direct Digital TV), care este controlată tot de Diaconescu.Retransmisia OTV pe licența DD TV a fost însă ilegală și a fost sancționată de CNA, DD TV fiind amendat cu 100.000 de lei pe 29 octombrie 2013.Pe de altă parte, Laura Georgescu, președintele CNA, a spus în mai multe rânduri anul trecut că Dan Diaconescu nu deține o licență audiovizuală pentru postul OTV, așa cum acesta a susținut de mai multe ori. Ea a precizat că Dan Diaconescu deține, din 30 septembrie 2013, doar o autorizație de difuzare a unor programe de televiziune prin satelit eliberată de autoritatea în telecomunicații din Italia (AGCOM ).Pe de altă parte, Dan Diaconescu a înființat societatea OTV SRL, care are sediul în Roma și a fost înscrisă la Registrul Comerțului din Italia, în data de 18 iulie 2013, potrivit unor informații furnizate de Consiliul Național al Audiovizualului.Asociații societății sunt Dan Diaconescu (capitalul social vărsat de acesta este 9.500 de euro) și Diana Voiculescu (500 de euro). Ambii figurează cu domiciliul în Roma, în același loc unde are sediul legal societatea OTV SRL, respectiv Roma (RM) Via Germanico 107. Administratorul unic al societății este Diana Voiculescu, o colaboratoare apropiată a lui Dan Diaconescu.