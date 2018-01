D-ale României! Permisul "special" care te poate scăpa de amenzi. "Nu este prevăzută vreo măsură sancționatoare"

Șoferii care obțin dreptul de a conduce doar autoturisme cu transmisie automatăm nu pot fi amendați dacă sunt depistați de rutieriști conducând autovehicule cu transmisie manuală.Deși poate părea ciudat, Codul Rutier nu prevede sancțiuni care pot fi date în acest caz. În schimb, cei care sunt prinși „trișând” în acest mod, s-ar putea trezi cu un dosar penal, însă doar în cazul în care polițiștii sunt dispuși să aplice o lege printr-o proprie interpretare.Vidul legislativ reprezintă o realitate de care încă ne lovim, chiar și în anul 2018, în mai multe domenii. Din diferite motive, cei care ar fi trebuit să se îngrijească de completarea legilor sau inițierea unor acte normative nu și-au făcut treaba, spre detrimentul polițiștilor care sunt puși în fața unor situații care pot fi cu greu gestionate.Unul dintre exemplele care susțin cele enunțate mai sus este constituit de permisul „special” pentru conducerea autoturismelor cu cutie automată. Astfel, candidații susțin proba teoretică pentru categoria B și proba practică folosind o mașină școală care nu are ambreiaj. În municipiul Constanța, există doar două școli de șoferi care au în dotare autoturisme cu transmisie automată.„În permisul de conducere se implementează un cod comunitar, valabil pe întreg teritoriul Europei, iar persoana respectivă are dreptul să conducă doar vehicule cu transmisie automată. Dacă ulterior vrea să treacă la cutie manuală, trebuie să facă șase ore de pregătire la o școală de șoferi și va susține proba practică pe cutie manuală. Dacă promovează, se va elibera un nou permis”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Liviu Vîrșă, șeful Serviciului Permise și Înmatriculări Constanța.Astfel, cei care obțin dreptul de a conduce vehicule automate vor avea imprimat un cod format din cifrele 78 în dreptul categoriei B, care se traduce prin „limitat la vehiculele cu transmisie automată”. Ideea ca cetățenii să încerce, cel puțin un an, să conducă o mașină automată și abia apoi să susțină proba practică pentru obținerea permisului pentru categoria ,B valabil pentru orice tip de transmisie, este considerată ca fiind una foarte bună de specialiștii din domeniu. Și asta pentru că mulți candidați nu folosesc corect ambreiajul, din cauza emoțiilor, acesta fiind unul dintre principalele motive pentru care nu reușesc să promoveze proba practică.„Este o părere personală, dar cred că promovabilitatea ar crește simțitor, iar candidații ar avea suficient timp să practice conducerea unui autovehicul înainte de a susține proba practică pentru a putea conduce un vehicul cu transmisie manuală”, mai susține Liviu Vîrșă.Totuși, îngrijorător este că legislația rutieră nu prevede anumite situații de care șoferii ar putea profita și, cel mai probabil, o și fac.„Nu este prevăzută vreo măsură sancționatoare, în mod expres, pentru cel care conduce un autovehicul ce are cutie de viteză manuală, în condițiile în care pe permisul de conducere are mențiunea cutie de viteză automată. Făcând o extrapolare de la permis pentru categorie necorespunzătoare, respectivului i se poate întocmi un dosar penal pentru conducerea unui autoturism cu permis necorespunzător”, ne-a precizat comisarul șef Ciprian Sobaru, șeful Serviciului Rutier Constanța.