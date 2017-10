CUTREMURĂTOR. Misterul puştiului găsit pe străzile Năvodariului

CUTREMURĂTOR. Misterul puștiului găsit pe străzile Năvodariului

Un copil s-a pierdut de mama lui și nu își poate aminti unde locuiește sau cum se numesc părinții lui. Polițiștii fac eforturi pentru a descoperi identitatea băiatului care se recomandă a fi Cristi. Acesta a fost dus la adăpostul pentru minori, unde, spune el, îi place, dar totuși vrea acasă, pentru că îi e dor de mama.Cristi este un băiat chinuit, care a fost găsit de o femeie, joi seara, în Năvodari. Femeia spune că l-a găsit în zona Bazar, pe o bancă, plângând în hohote. Deoarece nu a reușit să afle ce s-a întâmplat cu el, pentru că avea vorbirea foarte greoaie, femeia i-a anunțat pe polițiști, care s-au deplasat cu rapiditate la locul cu pricina.După o încercare eșuată de a afla cine este și unde îi sunt părinții, oamenii legii au hotărât să îl ducă la Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii, urmând ca cercetările să fie continuate pentru aflarea identității băiatului. Polițiștii au putut stabili că vârsta băiatului este între 8 și 9 ani.„Nu e prima oară când plec de acasă”Vineri, am reușit să stăm de vorbă cu băiatul de 8 ani, care s-a recomandat ca fiind Cristi. Acesta ne-a mărturisit că, deși îi place aici, pentru că are jucării și se poate juca cu ceilalți copii, vrea acasă.Întrebat de unde este sau ce căuta plângând pe bancă, copilul a răspuns simplu: „Stau la bloc. Am călătorit mult până să ajung pe bancă. Am venit cu trenul, cu mama. Am plecat de lângă mama, eu singur. Nu e prima oară când plec de acasă. Am mai plecat, dar mereu m-a găsit mama în parc”.Șocant: Cum face bani un copil de 8 aniCopilul de numai 8 ani povestește cum își face proprii bani de buzunar, pentru că… cerșește. Având-o doar pe mama, pentru că tatăl i-a murit, Cristi a fost hotărât de mic să aducă bani în casă.„Am plecat de lângă mama pentru că m-am dus la magazin să iau de mâncare. Aveam banii de la cineva, eu i-am cerut. La mine acasă, mai cerșeam bani, nu-mi dădea mama. Eu îmi luam și jucării, că făceam bani. Tată nu am, a murit. Nu vreau să rămân aici. Mi-e dor de mama”, spune copilul, cu ochii plini de lacrimi.„Suferă de retard mintal”Medicul Mirela Boloș, șefa adăpostului, spune că băiatul va rămâne aici până i se va găsi familia. De asemenea, aceasta susține faptul că cel mic suferă de retard mintal.„După cum se poate vedea, băiatul are probleme de comunicare și articulare a cuvintelor. El nu se preface, ci suferă de un retard ușor spre mediu. Nici măcar nu știm dacă adevăratul lui nume este Cristi. Când a venit aici, era foarte murdar și avea păduchi, însă acum este curat și îngrijit. Singura noastră teamă este să nu cumva să plece, pentru că noi nu putem să reținem pe nimeni aici”, a afirmat șefa adăpostului.De asemenea, educatoarele de la adăpost susțin că băiatul începe, ușor, ușor, să vorbească, însă nu își poate aminti nici numele părinților, nici de unde a plecat, nici unde locuiește. Acestea afirmă că a început să se joace cu ceilalți copii, însă nu vorbește, dar înțelege tot.În plus, se pare că băiețelul se atașase de unul dintre polițiștii care l-au adus la adăpost, deoarece, după ce aceștia au plecat, lăsându-l „printre străini”, copilul a plâns câteva ore bune.Cristi, dacă acesta este numele lui adevărat, are 1.30 metri înălțime, ochii verzi, fața rotundă, dinții galbeni, păr șaten neîngrijit, constituție normală, 8-9 ani, vorbire foarte greoaie.Când a fost găsit, copilul purta blugi albaștri lungi, un pulover roșu cu dungi alb-verde-negru verticale pe piept și o bluză de bumbac gri, la baza gâtului, cu mâneci lungi.Orice cetățean care poate oferi vreo informație în legătură cu băiatul sau cu familia acestuia este rugat să contacteze Poliția Năvodari sau Dispeceratul IPJ Constanța, la numărul de telefon 0241.611364, interior 20005.