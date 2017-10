Cutremur în cultura constănţeană. Constantin Chera şi Virgil Lungu, trimişi în judecată

Cutremur în cultura constănțeană. Constantin Chera și Virgil Lungu, trimiși în judecată

Ieri, cultura constănțeană a fost zguduită de o decizie a procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța, care au dispus trimiterea în judecată a inculpaților Constantin Chera și Virgil Lungu.Constantin Chera este acuzat de „abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial”, în calitatea sa de fost director al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC), la data comiterii faptei.În sarcina lui Virgil Lungu, fost director al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național (DJCCPCN), la data comiterii faptei, s-a reținut infracțiunea de conflict de interese în formă continuată și infracțiunea prevăzută de art. 11 alin 1 din Legea 78/2000 și anume „fapta persoanei care, în virtutea funcției, a atribuției ori a însărcinării primite, are sarcina de a supraveghea și de a controla un agent economic privat, de a înlesni efectuarea unor activități comerciale, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite”.Ce se arată în rechizitoriuÎn luna noiembrie a anului 2008, în calitate de director al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, inculpatul Chera Constantin a refuzat, în mod nejustificat, încheierea unui contract ce avea ca obiect supravegherea și cercetarea arheologică pe traseul lucrărilor la Autostrada A2 și la centura ocolitoare a municipiului Constanța, direct cu beneficiarul acestor servicii, împrejurare care a produs un prejudiciu patrimoniului muzeului de 4.406.056,11 lei.Inculpatul Chera Constantin a permis însă ca o altă persoană juridică, respectiv SC Deprom SRL, să se interpună și să încheie contractul. În acest mod, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a devenit prestator de servicii în beneficiul societății comerciale menționate, primind, în cadrul acestor relații contractuale, sume inferioare celor pe care le-ar fi dobândit dacă ar fi contractat direct cu beneficiarul lucrărilor prestate.Inculpatul Virgil Lungu, șef al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național (DJCCPCN) Constanța, a înlesnit efectuarea unor activități comerciale de către SC Deprom SRL, societate asupra căreia avea atribuții de control, atât sub aspectul activității prestate în domeniul arheologiei, cât și sub aspectul încasării și virării timbrului monumentelor istorice datorat din activitatea de librărie.Astfel, inculpatul Virgil Lungu a făcut recomandări scrise și verbale persoanelor interesate de încheierea de contracte de supraveghere arheologică, cercetare arheologică și conservare primară cu SC Deprom SRL, a întocmit, a semnat și a afișat o lungă perioadă de timp, în interiorul sediului DJCCPCN Constanța, pe ușa compartimentului care elibera avize, un înscris prin care comunica terților împrejurarea că SC Deprom SRL efectuează lucrări de cercetare și supraveghere arheologică.Totodată, în perioada 8.06.2010-9.12.2011, inculpatul Virgil Lungu, în calitate de director executiv al DJCCPCN Constanța, a emis mai multe certificate de descărcare de sarcină arheologică (14 acte materiale), în baza rapoartelor de cercetare arheologică întocmite de Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța, unitate la care era angajat în același timp. În temeiul acestor acte s-a realizat un folos material în favoarea muzeului care presta activitățile de cercetare în baza unor contracte încheiate cu beneficiarii.Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Constanța.Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.„Nu este un motiv temeinic“În timp ce Gabriel Custurea, directorul actual al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, declara că ce a avut de declarat a făcut-o la Procuratură, Constantin Chera, într-o declarație pentru „Cuget Liber”, s-a arătat indignat: „Eu cred că nu există un motiv temeinic pentru trimiterea în judecată. Pur și simplu noi nu am fost informați de către constructor că a atribuit lucrarea societății Deprom. Și ca să vă spun cinstit, nici nu aș fi semnat acel contract, pentru că muzeul nu dispune de infrastructura necesară pentru efectuarea lucrărilor. Noi am făcut ce trebuia din punctul de vedere al muzeului”.Din păcate, în ciuda insistențelor noastre, Virgil Lungu nu a răspuns la telefon pentru a putea să aflăm dacă e adevărat că Eugen Coja, soțul patroanei firmei Deprom, Lucia Coja, era director economic la Direcția Județeană pentru Cultură.De asemenea, am fi vrut să aflăm de la Virgil Lungu dacă sunt reale zvonurile potrivit cărora numele său mai apare și în alte trei dosare care se instrumentează și care au ca obiect fie certificatele de descărcare arheologică, fie dispariția prin Italia a unor metope aparținând Muzeului Tropaeum Traiani Adamclisi sau modul defectuos de realizare a unor inventare de șantier, care se afirmă că nu ar mai fi ajuns niciodată în inventarul MINAC.Așteptăm însă o reacție de la Virgil Lungu și în zilele următoare.