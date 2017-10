Curtea Constituţională discută, astăzi, sesizarea PD-L privind Regulamentul Camerei Deputaţilor

Curtea Constituțională discută, astăzi, sesizarea PD-L privind Regulamentul Camerei Deputaților

Ştire online publicată Miercuri, 09 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Curtea Constituțională (CCR) va lua în discuție, astăzi, sesizarea PD-L privind prevederile din Regu-lamentul Camerei Deputaților referi-toare la numărul de voturi necesar pentru punerea sub urmărire penală a miniștrilor-parlamentari. PD-L a atacat, luni, la CCR prevederile din Regulamentul Camerei Deputaților privind punerea sub urmărire penală a miniștrilor-parlamentari, deoarece intră în contradicție cu legea fundamentală în ceea ce privește numărul necesar de voturi pentru declanșarea anchetei. Liderul PD-L, Emil Boc, a explicat pe 6 iulie, într-o conferință de presă, că sesizarea democrat-liberalilor are la bază două argumente. Potrivit lui Boc, art.76, alin 2. din Constituție prevede că legile ordinare și hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți din fiecare Cameră, deci și decizia de aprobare a urmăririi penale a unui ministru-parlamentar trebuie să se supună legii fundamentale. Boc a argumentat că un ministru-parlamentar este trimis în judecată cu votul a două treimi din numărul deputaților, pe când șeful statului, „care este ales de toții românii”, poate fi suspendat din funcție cu votul majorității senatorilor și deputaților, adică jumătate plus unu din numărul total. „Clar că acest articol este neconstituțional”, a declarat Emil Boc. Camera Deputaților nu a reușit să ia, pe 24 iunie, o decizie în cazul avizării cererii DNA de începere a urmăririi penale în cazurile deputaților PSD Adrian Năstase și Miron Mitrea, fost premier, respectiv fost ministru al transporturilor. Secretarul Camerei Deputaților Ioan Munteanu a precizat că nu s-a întrunit numărul necesar de voturi pentru a da un verdict, fiind exprimate doar 208 voturi, în condițiile în care pentru avizarea cererilor DNA erau necesare 220 de voturi, respectiv două treimi din numărul deputaților.