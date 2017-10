Curse ilegale de maşini în Constanţa. Vitezomanii au spulberat un poliţist care i-a prins cu radarul!

3

SSS, comentez acolo unde am o parere si caut sa fie cat mai relevanta. Pana una alta traim in democratie si am dreptul la un punct de vedere. Nu ma bag in subiectele care nu ma intereseaza. Acea masina are costuri de achizitie mici si de intretinere mari, deci tot e nevoie de bani ca sa o tii pe strada, de aici si comentariul meu. Intamplator, am foarte multi ani de soferie, fara evenimente, licenta de instructor auto, masina cu motor puternic, cunostinte in politie si mai mult bun simt decat altii. Nu trebuie sa cer voie nimanui ca sa-mi exprim parerea, esti invidios ?

Adăugat de : sssss, 21 octombrie 2013

bai noni , sa-m bag pl tu la fiecare articol comentezi ? esti penibil ba. si chrysleru ala e model vechi , nu face mai mult de 2-3mii euro sau poate...