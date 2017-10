Curse contra-cronometru pe trecerile de pietoni

3

de cand va spun eu chestia asta!

Abia acum v-ati trezit? Pe Aurel Vlaicu, colt cu Cumpenii, unde e semaforul ala stricat si semireparat, la un bulevard de 10-12 benzi pietonii au 17 secunde?!!! (De altfel, s-a anuntat ca vor face si aici sens giratoriu. A trecut vara si nimicuta, nimicuta... Iar au tocat banii la Mamaia cu fufele?). Fara sa mai vorbim ca cei de pe banda I, care fac direct dreapta in sensul de mers, au liber continuu si blocheaza trecerea pietonilor pe sectorul final... Vitezomanii constantei si primarele vor sa ne antreneze la sprint? Sa-i prindem -repede- din urma cand or lua-o la fuga? Aia carte maninca merda ca trebuie sa fugi pe zebre, sa nu uite ca nu i-au facut mamicutele lor in masina. Desi mai stii... Si ca si ei devin pietoni, volens nolens. Macar cand merg la amante ca pe neveste le-au invatat pe volan. Si mai este o problema: in intersectiile mari si intens circulate, cozile la masini sunt lungi. Cand vine verdele pe sensul lor, se porneste toata coloana si intra in intersectie. Dar niciodata capatul coloanei nu reuseste sa treaca, pina la schimbarea culorii. Deci mai stai cateva secunde bune -uneori jumatate din timpul afectat culorii verde la tine-, pina cand trece coloana. Timpul culorii galben trebuie sa fie mult mai mare, pentru a stopa circulatia peste tot, pina trec coloanele mari prin intersectii. Bai, da astia de la Politia circualtiei, sunt tot din aia de la Militie? Cu verdele-n sus? Si firma aia fantoma careia Primaria i-a data in grija (pe un contract substantial) semafoarele si zebrele, ce face? Primarele tot lovit la cap estem? Nu ii mai trece, nu?