Cunoscut medic constănţean, condamnat la închisoare cu executare

Afaceri ilegale cu rețete false

Cunoscut medic constănțean, condamnat la închisoare cu executare

Un medic psihiatru încadrat la Secția exterioară de boli psihice Palazu Mare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a fost condamnat, ieri, de Curtea de Apel Constanța, la un an de închisoare cu executare, pentru fals intelectual în formă continuată. Decizia este definitivă și executorie.În prima instanță, medicul Diana Lilia Bandrabur fusese achitată de Judecătoria Constanța, magistrații considerând că nu există probe din care să reiasă că medicul a săvârșit infracțiunile de fals intelectual în formă continuată, complicitate la înșelăciune în formă continuată, abuz în serviciu în formă continuată și complicitate la uz de fals în formă continuată.Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în perioada 2008-2012, Diana Lilia Bandrabur, în calitate de medic psihiatru în cadrul Secției exterioare de Psihiatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, a eliberat mai multe prescripții medicale compensate integral pentru mai mulți pacienți care, în realitate, nu au apelat la serviciile medicale ale medicului respectiv, nu au fost consultați de cea în cauză și nu au beneficiat de medicamentele prescrise de aceasta.Din cercetări, a reieșit că persoanele respective nu sufereau de afecțiuni psihice sau erau decedate chiar și cu 10 ani înainte de eliberarea prescripției pe numele lor. După emiterea prescripțiilor respective, acestea au fost înmânate reprezentanților farmaciilor de pe raza județului Constanța, cu care medicul colabora, direct sau prin intermediul altor persoane. Reprezentanții farmaciilor au înaintat, ulterior, prescripțiile medicale nelegal întocmite la CJAS Constanța, alături de documentația aferentă, solicitând decontarea acestora.„Condamnă pe Diana Lilia Bandrabur la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual în formă continuată. În baza art. 57 cod penal 1969, inculpata Diana Lilia Bandrabur execută pedeapsa principală aplicată de 1 an închisoare în regim de deținere. În baza art. 274 alin.1 cod procedură penală și art. 275 alin. 3 cod procedură penală, obligă pe inculpată la plata sumei de 5.000 de lei cheltuieli judiciare avansate către stat”, se arată în minuta judecătorească.v v vÎn cauză, procurorii au stabilit că medicul psihiatru s-a dovedit suspectat de săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual în formă continuată (115 acte materiale), complicitate la înșelăciune în formă continuată (115 acte materiale), abuz în serviciu în formă continuată (115 acte materiale) și complicitate la uz de fals în formă continuată (115 acte materiale).„Cele 115 prescripții medicale emise fără respectarea dispozițiilor legale au o valoare totală de 124.000 de lei și au fost eliberate pe numele unor persoane care fie au un alt medic curant, fie nu suferă de boli psihice sau chiar erau decedate la data înscrisă pe rețetă”, au acuzat procurorii.