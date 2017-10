Cunoaşte-ţi poliţistul de proximitate!

Cunoaște-ți polițistul de proximitate!

De astăzi, ziarul „Cuget Liber” inițiază o nouă rubrică, prin care cititorii pot cunoaște mai multe aspecte legate de activitatea polițiștilor de proximitate, în ce constă munca lor, cum pot ajuta cetățenii și ce situații pot fi rezolvate de aceștia. În fiecare joi, puteți face cunoștință, în paginile ziarului „Cuget Liber”, cu polițistul vostru de proximitate. Iar asta pentru că, săptămânal, vom prezenta câte un „proximist” și aria lui de responsa-bilitate. Fiecare dintre dvs. aveți polițistul dvs. de proximitate și trebuie să apelați la el ori de câte ori aveți vreo problemă. Ei sunt mediatorii situațiilor dvs. conflictuale. Certurile cu vecinul, nemulțumirile și conflictele din cadrul unei asociații de locatari, spre exemplu, situații pornite de la chestiuni, poate, minore, pot fi rezolvate amiabil dacă primiți sugestiile și sfaturile polițistului de proximitate. Trebuie doar să-l căutați și să-i solicitați sprijinul. Astăzi vom face cunoștință cu agent șef Lucian Amăriuței, care lucrează în cadrul Compartimentului Poliției de Proximitate de la Secția 1 încă de când a fost înființat, res-pectiv 1 iunie 2003. El se ocupă de problemele locatarilor care se află în perimetrul: bulevardul Tomis - de la strada Ion Rațiu până la bulevardul Alexandru Lăpușneanu -, de la b-dul Alexandru Lăpușneanu până în zona Bulevard (b-dul Soveja), de aici până la bulevardul Mamaia și dinspre bulevardul Mamaia (zona Delfinariu) până la strada Ion Rațiu. Potrivit ag. șef Lucian Amăriuței, „poliția de proximitate vine de la apropiere. Suntem prima companie a Poliției care este aproape de cetățean. Noi tragem cetățeanul de mânecă și îi spunem «Așa nu e bine». Menirea noastră este să fim pe teren și să vedem unde oamenii nu respectă minimum de autoprotecție”. Polițistul de proximitate participă la ore de dirigenție și, chiar și la grădiniță, eli încearcă să discute cu copiii și să le arate cum se pot apăra de anumite persoane sau situații. De la sfaturi de genul să nu stea de vorbă cu necunoscuții sau să aibă grijă pe unde traversează strada, la faptul că alcoolul, tutunul și drogurile sunt periculoase și dăunează grav sănătății, polițistul încearcă să îndepărteze copiii de pericolele care îi pasc, la orice pas, în societatea în care trăim. Pentru a vă arăta că anumite situații se pot rezolva cu ajutorul unor astfel de polițiști vă vom relata două dintre cazurile care s-au putut rezolva doar cu ajutorul agentului șef Lucian Amăriuței. „O femeie din cartier m-a sunat să îmi spună de un caz social. Era vorba de o bătrână din Argeș, care locuia într-o cameră cu trei pereți (?!) Vorbesc foarte serios! În loc de al patrulea perete se afla o pătură. De ea avea grijă un om al străzii. Femeia care m-a sunat mi-a zis: «Hai să facem ceva!». Am chemat autoritățile locale, dar pentru că nu avea mutație pe Constanța, nu se putea face nimic pentru a o ajuta. I-am propus doamnei care ne-a anunțat - o femeie cu stare - să accepte să îi facem mutație pe adresa dumneaei, doar pentru a putea fi luată în evidență și internată într-un azil. Spre surprinderea mea, femeia, de bună credință, a acceptat. Pentru că bătrâna era paralizată, am adus oamenii de la Buletine și i-au făcut poze acolo. Astfel, am putut să o internăm într-un azil de bătrâni, la Grup Social Nazarcea”. Au mai fost situații în care polițistul a fost anunțat că, în zona Dacia, de exemplu, au loc multe furturi din mașini. „Am făcut o ședință la blocul respectiv și le-am spus că, în primul rând, aceste furturi au loc din propria lor neglijență, pentru că lasă în autoturisme bunuri de valoare care «invită» hoțul să le spargă mașinile. Genți, laptop-uri, poșete nu trebuie lăsate sau uitate în autoturisme” - le-a spus polițistul. Urmare a acestor sfaturi preventive, în următoarea perioadă nu s-au mai înregistrat în zona respectivă alte furturi din autoturisme. Oamenii trebuie să știe, în primul rând, cum să se autoprotejeze de infractori, și ce să facă să nu fie furați. Iar asta ține, în multe cazuri, doar de ei. Cetățenii care vor să afle mai multe despre activitatea polițiștilor de proximitate le pot adresa întrebări, prin intermediul ziarului „Cuget Liber”, la adresa de e-mail office@cugetliber.ro sau la numărul de telefon 0241/582110 sau 0241/582100. Veți primi răspunsuri, în cadrul acestei rubrici, în cel mai scurt timp cu putință.