Cum vrea colonelul Cojoc să schimbe faţa Jandarmeriei Constanţa

Cum vrea colonelul Cojoc să schimbe fața Jandarmeriei Constanța

După șapte ani în care s-a aflat în fruntea Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis”, colonelul Costică Cojoc a preluat șefia Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța. Într-un interviu acordat „Cuget Liber”, militarul a vorbit despre schimbările pe care vrea să le facă din noua postură.- Ați preluat conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi în urmă cu patru luni. Ce a însemnat, pentru jandarmii constănțeni, această perioadă?- Vara aceasta a fost căldură și la propriu și la figurat; a fost o provocare și noua funcție, căci am fost împuternicit odată cu începerea sezonului estival, mai precis începând din 6 iunie, iar pe 24 august s-a desfășurat concursul pentru ocuparea funcției. Per ansamblu, mă declar mulțumit căci nu au fost situații pe care să nu putem să le gestionăm. Cu toate că a fost o situație inedită pentru noi - sezonul estival, desfășurarea alegerilor locale, a referendumului - jandarmii, în special cei cu funcții de execuție, s-au achitat cu responsabilitate de sarcini, cu micile corecturi de rigoare. Am mers pe ideea că trebuie să fim prezenți, ori de câte ori suntem solicitați și pledez pentru o mai bună comunicare, atât în interiorul inspectoratului, cât și cu celelalte instituții, dar în primul rând cu cetățeanul. Am desfășurat acțiuni vara aceasta, pentru prima dată cu Inspectoratul Județean de Jandarmi, în zona de sud a litoralului, Neptun, Saturn, Venus, Cap Aurora, Olimp, 2 Mai și Vama Veche și, statistic, se observă o creștere a numărului infracțiunilor constatate. Astfel, dacă în vara lui 2011, echipajele de jandarmi au constatat trei infracțiuni, această vară au fost constatate 26 de infracțiuni. Totodată, împreună cu polițiștii, în sezonul estival 2011 erau constatate 12 infracțiuni, vara aceasta numărul a crescut la 46. Pe de altă parte, vorbind din perspectiva locuitorului acestui județ, rezultatele acestea nu mă bucură, căci arată că sunt fel de fel de infractori pe litoral.Sunt de părere că, prioritatea, pentru a răspunde tuturor provocărilor, este să avem o mai bună comunicare în cadrul instituției, un alt tip de dialog, nu unul rigid, cum am întâlnit. Până și legea îți dă voie să o interpretezi! Unii sunt prea rigizi și cred că de aici pornesc niște atitudini care nu ar trebui să caracterizeze Jandarmeria.- Având în vedere că se împlinește o lună de când ați promovat examenul pentru inspector șef, ce proiecte aveți pentru Jandarmeria Constanța?- Consider că numai cu oameni bine pregătiți poți obține rezultate bune. Totodată, cred că și litoralul nostru se va dezvolta, drept dovadă, nava de croazieră care a ajuns la sfârșitul săptămânii trecute în Portul Constanța, și vor mai veni și altele, și trebuie să fim pregătiți. În prezent suntem în discuții cu un partener credibil, pentru obținerea unor fonduri europene pentru atestate recunoscute în Uniunea Europeană pentru limbi străine și utilizarea computerului. Pregătirea jandarmilor se va desfășura treptat, pe parcursul unui an, și îi vom cuprinde și pe cei din județ, nu doar pe cei din curtea inspectoratului. Un alt proiect constă în reoperaționalizarea structurilor de ordine publică. Activitatea din această vară ne-a demonstrat că este nevoie să fim prezinți în zonele de posibil conflict, pentru a le detensiona cât mai repede. De ce să ții o sută de oameni în municipiul Constanța și să îi trimiți la solicitări la câțiva zeci de kilometri, când pot să fie mai mulți oameni în zonă. În perioada verii, am luat grupele de la Năvodari, Eforie, Techirghiol și le-am dus către sud. Dar vrem să avem astfel de structuri în permanență în zonele respective. În acest mod se vor cunoaște cu oameni, va fi alt dialog, vor fi mult mai prompți. Dorim, de exemplu, să ducem unul din cele două detașamente de la Neptun, care stau înghesuite într-o cazarmă, la Mangalia. Am purtat, în acest sens, o discuție cu primarul Mangaliei, Cristian Radu, care a promis să ne pună la dispoziție un spațiu. De asemenea, avem în vedere înființarea unei alte structuri în zona Adamclisi - Băneasa, unde nu avem. De altfel, am început să primim solicitări de la primari, care ne transmit că doresc să fie înființate structuri de jandarmi în localitățile lor. Am primit de la Ovidiu, Murfatlar, Cogealac, și urmează să mai primim de la Băneasa, Negru Vodă. Oamenii simt nevoia de protecție. În acest context, am început demersurile pentru înființarea unei noi structuri, pentru menținerea și asigurarea ordinii publice în zona monumentelor istorice și pe traseele turistice. În județul Constanța sunt 684 de situri arheologice și monumente istorice și, potrivit documentației noastre, în multe sunt avute în vedere proiecte ambițioase. Nu zic că sunt peste tot infractori, dar este nevoie de protecția lor. Colegii din cadrul IJJ Constanța au surprins, la începutul acestui an, doi străini în incinta cetății Carsium din Hârșova având asupra lor detectoare de metal în funcțiune și alte unelte specifice. Noi am realizat toată documentația, am înaintat-o către Inspectoratul General al Jandarmeriei, dar și către Consiliul Județean și Prefectura Constanța. Decizia finală aparține Inspectoratului General al Jandarmeriei.- Sunteți mulțumit de activitatea oamenilor din subordine, după cele patru luni de când vă aflați în funcție?- Procentual, să spunem că sunt mulțumit aproximativ 70%. Nu sunt mulțumit așa cum ar trebui, pentru că am constatat o lipsă de dialog și de implicare a unor colegi. „Mă implic, dar mai puțin” - aceasta este atitudinea unor colegi, dar nu merge. În Jandarmerie, dacă ai depus jurământul și porți o uniformă trebui să fii om serios, nu vii la serviciu doar pentru a ține locul ocupat. Și i-am atenționat pe câțiva colegi că după operaționalizare vom stabili și niște criterii de performanță, pentru că trebuie să se înhame, serios, toți la această activitate. De asemenea, sunt nemulțumit de cei care asigură paza conductelor. Trebuie să fie mai atenți la ceea ce se întâmplă. E drept, au surprins hoți de fier vechi, hoți de struguri, dar trebuie să fie mai atenți la conducte. Dar avem și oameni care și-au făcut datoria și i-am recompensat verbal și în scris, cu diplome și felicitări. Pecuniar nu s-a putut. Dacă ar fi posibilități, i-am recompensa cu drag. În concluzie, este loc de mai bine, de la poziție, ținută, comunicare, atitudine. Consider că nu trebuie să fie mulți oameni, ci de calitate.