Cum vor ţine piept poliţiştii tăvălugului de infracţiuni din 2012?

Cum vor ține piept polițiștii tăvălugului de infracțiuni din 2012?

Vineri, la sediul IPJ Constanța a avut loc ședința de bilanț a instituției, la care au participat, printre alții, prefectului județului Constanța, Claudiu Iorga Palaz, și prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, Gigi Valentin Ștefan. Analizas-a axat pe aspecte esențiale ce privesc comunitatea, cum sunt îmbunătățirea siguranței cetățeanului, creșterea autorității structurilor de poliție și asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri.Din analiza datelor statistice înregistrate în 2011, comparativ cu 2010, șefii IPJ Constanța au putut constata că a crescut numărul total de infracțiuni cu urmărirea penală începută cu 1.727 față de anul 2010, și, de asemenea, a crescut cu 25 numărul persoanelor reținute/arestate. La aceste creșteri care sunt în favoarea polițiștilor se adaugă cifra de 4.402 de infracțiuni în plus cu care a venit 2011 față de 2010. În 2011, lucrătorii IPJ Constanța au fost sesizați cu privire la producerea a 31.235 de infracțiuni, din care cele judiciare sunt 20.178, cele economico-financiare 4.672, iar 6.385 sunt de altă natură. De asemenea, în perioada analizată a fost începută urmărirea penală într-un număr de 14.274 de infracțiuni, din care 10.462 de natură judiciară, 1.853 de natură economico-financiară și 1.959 de altă natură. „Comparativ cu anul 2010 se observă că infracționalitatea cu urmărirea penală începută se înscrie pe un trend stabil, acesta crescând spre sfârșitul anului 2011, ce denotă o mai bună coordonare a activității de constatare a infracțiunilor și un management eficient pe acest segment al muncii de poliție”, sunt de părere șefii IPJ. Lipsa reacției publice - inexistentăDar de ce stăm atât de bine la capitolul infracțiuni? Polițiștii acuză lipsa reacției publice la comiterea unor astfel de fapte, dar și superficialitatea cu care sunt tratate măsurile de protecție recomandate de polițiști. Acestea ar fi, se pare, principalele motive pentru care infractorii, în loc să fie descurajați, prind încredere și sunt tentați să recidiveze.„Creșterea gradului de protecție a patrimoniului public și privat prin promovarea utilizării mijloacelor tehnice de securitate și promovarea sistemului de pază a vecinătății au fost principalele căi de acțiune pentru prevenirea acestui fenomen. În anul 2011, trendul infracțiunilor contra patrimoniului cu urmărirea penală începută este unul crescător (+ 2.154 de infracțiuni) față de anul 2010, ceea ce denotă o implicare ridicată a polițiștilor constănțeni în activitatea specifică”, spun polițiștii.Aproape 3.000 de infracțiuni comise în stradă„În anul 2011, pe fondul reducerii numărului de agenți de siguranță publică, au fost înregistrate 2.724 de infracțiuni comise în stradă, din care, în cazul a 255 de infracțiuni, autorii au fost prinși în flagrant (o creștere cu 58 de infracțiuni față de anul trecut)”, spun polițiștii. În cursul anului 2011, cu același număr de polițiști cu atribuțiuni pe sisteme de securitate ca și în anul 2010, s-a reușit verificarea tuturor unităților care păstrează și manipulează valori monetare (bănci, case de amanet, case de schimb valutar etc.), ocazii cu care au fost identificate vulnerabilități la sistemele de protecție și monitorizare. Pentru remedierea neregulilor constatate, s-au aplicat sancțiuni conform Legii nr. 333/2003 și s-au stabilit măsuri cu termene clare, ceea ce a dus la lipsa fenomenului infracțional pe această linie de muncă în anul 2011 (față de anul 2010, când acesta a influențat negativ situația operativă).Priorități pentru 2012Pentru că, întotdeauna, un an nou începe cu planuri noi, prioritățile șefilor IPJ Constanța pentru 2012 sunt următoarele: îmbunătățirea calității serviciului polițienesc; consolidarea pregătirii profesionale; creșterea gradului de încredere a cetățenilor față de poliție; utilizarea la parametri optimi a resurselor de personal; modernizarea și dezvoltarea capacității de acțiune a poliției din mediul urban și rural; dezvoltarea instituțională și operațională; dezvoltarea și modernizarea capacității manageriale și profesionalizarea personalului; intensificarea activităților desfășurate cu instituțiile și agențiile specializate în prevenirea și constatarea faptelor ilegale; creșterea eficienței și transparenței activităților desfășurate de IPJ Constanța; continuarea dezvoltării unui corp de polițiști profesionist, stabil și imparțial.