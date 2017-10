Cum văd constănţenii transportul cu maxi-taxi: „Adevărate coşciuge pe roţi!“

Cum văd constănțenii transportul cu maxi-taxi: „Adevărate coșciuge pe roți!“

Numeroși constănțeni sunt nemulțumiți de ceea ce înseamnă transportul cu maxi-taxi în municipiul Constanța. O dovedesc mesajele postate pe pagina web www.cugetliber.ro sau pe pagina Facebook a ziarului, în urma articolului publicat în ediția de marți, 6 mai, sub titlul „Cine se mai simte în siguranță în maxi-taxi?”.„Bătaie de joc totală la capitolul maxi-taxi în Constanța. E și greșeala noastră, a celor care se urcă și se tot urcă. 1. Mașinile cârâie, bârâie, simți că se dezmembrează odată cu tine. 2. Șoferul: fumează, urlă, înjură, merge și cu 120 km/h prin oraș (vezi șoferii de pe 310), ai șanse să stai în brațele șoferului, pentru el nu este o problemă că este full. 3. Lumea urcă prin spate și nu trântesc ușa bine, ai toate șansele să zbori pe ușă, siguranță zero. 4. Depășiri periculoase și ambiții prostești la volan cu alți participanți la trafic. Deci, într-un final, chiar dai un ban și crezi că scapi de țiganii și mirosurile din RATC, ai 99% șanse să regreți alegerea făcută, atunci când te urci într-un maxi-taxi sau mașină de somalezi! Poliția pare să fie mână-n mână cu șoferii ăștia imbecili”, a transmis Emanuel, cititor al ziarului „Cuget Liber”.„Păcat că nimeni nu ia atitudine!“O părere proastă despre șoferii de maxi-taxi are și o altă cititoare, Amico Kyky: „Mizerabil, șoferii sunt indolenți și tratează pasagerii ca pe sacii de cartofi și înghesuie cât mai mulți, chiar dacă legea nu le-o permite. De unde, din cauza supraaglo-merării, apare riscul mare de accidente…”.„Dragi constănțeni, refuzați să mai urcați în maxi-taxi, mergeți cu troleibuzul sau autobuzul, pentru că doar așa se vor retrage de pe trasee”, este îndemnul Aguriței Cical. Un alt constănțean consideră că aceste microbuze sunt „adevărate coșciuge pe roți”. „Ați zugrăvit corect situația acestor maxi-taxi. Sunt adevărate coșciuge pe roți, iar șoferii lor lasă mult de dorit. Și în 310, pe linia B-dului Lăpușneanu situația este la fel. Șoferii se cred la NFS, răspund urât călătorilor atunci când se sesizează că-i înghesuie precum sardinele, iar muzica este dată destul de tare, cât să nu poți vorbi la telefon. Păcat că nimeni nu face nimic! Nimeni nu ia atitudine! Dar, asta-i România!”, a transmis un cititor care s-a semnat „pasager”.Aceeași problemă este semnalată și pe transportul interurban. Carmen ne-a transmis: „Microbuzul pe traseul Gară Constanța - Năvodari circulă îngrozitor. De la gară până la City Mall merge cu viteză de melc, 25 - 30 de minute, pentru că șoferul nu e mulțumit cu câți pasageri are… trebuie să fie arhiplin! Oricum, văd că de atâția ani nu s-a luat nicio măsură”.În schimb, Felicia spune că nu a întâmpinat probleme în transportul cu maxi-taxi. „Circul frecvent, dar nu mi s-a întâmplat nimic anormal”. La fel, Pintea subliniază că, în ciuda tuturor neajunsurilor, preferă microbuzele. „Sunt juste toate cele afirmate (…), însă de vină sunt autoritățile care nu-și fac treaba - cât de ușor pot fi prinși evazioniștii, aproape de cap de linie, la un control la bilete, iar în zonele aglomerate, control la numărul de pasageri din microbuz. În ziua de azi, dacă încerci să iei atitudine te trezești cu o rangă în cap, așa că mai bine îți vezi de treabă. Cu toate neajunsurile, prefer microbuzele, pentru că lipsesc hoții din buzunare, traseele sunt bine gândite, biletul ieftin. Pe lângă atâtea lucruri rele spuse despre traseele de microbuze, trebuie să știți că pe linia 310 patronii firmei vor aduce 20 microbuze noi, care au 21 de locuri, dintre care 15 pe scaune. Mașinile au un consum redus de carburanți, sunt sigure și moderne. Ușile acestora se deschid lateral, astfel încât în condițiile traficului intens, devin și comode. Mai mult, în microbuz va exista și o rețea de internet, la care călătorii se vor putea conecta gratis”.v v vConsiderați că microbuzele reprezintă o reală problemă în traficul din Constanța? Vă simțiți în siguranță, atunci când urcați într-un astfel de mijloc de transport public? Așteptăm părerile și experiențele dvs. trăite în maxi-taxi pe pagina web www.cugetliber.ro, la dezbaterea „De ce îți este frică să te urci în mi-crobuzele din Constanța?”; nu ezitați, de asemenea, să ne transmiteți cât mai multe detalii (traseu, număr de înmatriculare) și chiar fotografii sau filmări.