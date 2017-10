Cum va interzice poliţia circulaţia maşinilor cu numere bulgăreşti

4

inmatric bulgaria

TRAIN IN TZARA LUI PAPAURA VAODA IN CARE DACA TRAIESTI TREBUIE SA PLATESTI TAXE PESTE TAXE!!! MA INCOMPETENTILOR DE PARLAMENTARI VA PLANGETI DE MASINELE PE BULGARIA. FACETI DRACULUI TAXA CA LA EI CA ORICUM IS BANI PIERDUTI SI NU MAI BINE SA INTRE IN TZARA DCT LA EI?? DA VOI VRETI IN PLM TAXE DE MII DE EURO CA SA FACETI MADULARU MARE PE BANII NOSTRI! FACETI TAXA 500 DE EURO SI TOT CASTIGATI CV DIN ASTA PLUS TVA LA SIGURAI,IMPOZIT SI ITP!!! DACA AS STII CA MAINE MOR VA-S IMPUSCA PE TOTI PT BINELE ACESTEI TZARI