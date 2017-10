Cum va arăta permisul auto, din 2013

Începând din ianuarie 2013, toate statele Uniunii Europene vor avea același model de permis auto. Drept pentru care, și țara noastră urmează să legifereze modificările ce vor fi aduse actului. Proiectul Ordinului ministrului Administrației și Internelor, vizând forma și conținutul permisului de conducere, a fost în dezbatere publică până pe 30 mai. Iar, după cum a subliniat comisarul șef Romeo Tecău, șeful Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Constanța, până la sfârșitul lunii iunie va intra în vigoare. „S-a luat decizia impunerii unui singur model de permis auto, la nivelul UE, întrucât în prezent sunt în circulație peste 110 modele diferite. Numai în țara noastră sunt cinci modele, căci mai sunt șoferi care vin să-și preschimbe permise eliberate acum ani buni”, a explicat comisarul șef. Astfel că, din 19 ianuarie 2013, toate statele vor elibera același tip de permis de conducere. În ce constau modificările aduse de permisul auto european? Potrivit comisarului șef Romeo Tecău, principala modificare este de conținut. „Forma rămâne neschimbată, dar se adaugă niște elemente și va diferi perioada de valabilitate. Astfel, cele pentru șoferii profesioniști vor avea o valabilitate de cinci ani (este vorba de permisele eliberate pentru categoriile C, CE, C1E, C1, D, DE, D1 și D1E). Restul, pentru turisme și pentru mopede, vor avea o valabilitate de zece ani. Concret, este vorba de categoriile AM A1, B, B1 și BE”, a precizat șeful serviciului. Odată cu preschimbarea permisului, șoferii vor efectua și un control medical. Noul permis va avea următoarele rubrici: numele, prenumele, data și locul nașterii, data emiterii și ex-pirării, autoritatea emitentă, codul numeric personal, numărul permisului, fotografia și semnătura titularului, categoria pe care acesta are dreptul să conducă, cuvintele „Model al UE” și „Permis de conducere”, în litere roz, pe fundal, în toate limbile oficiale ale Uniunii. Pe verso vor exista rubrici pentru: categoriile de vehicule pe care titularul are dreptul să conducă și date obținerii fiecăreia, un cod de bare cu ajutorul căruia să fie verificat titularul, cât și pentru problemele medicale pe care șoferul le-ar putea avea - fiecare problemă medicală va avea un cod. De asemenea, actul va conține un suport inert UV, un model de fundal rezistent la contrafacere prin scanare, tipărire sau copiere, iar în zona fotografiei, modelul de fundal se va suprapune cu poza, pe margini, pentru a îngreuna contrafacerea. Comisarul șef Romeo Tecău a subliniat că actele eliberate până pe 19 ianuarie 2013, când va intra în vigoare noul permis auto, vor rămâne valabile până la data expirării.