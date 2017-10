CUM VA ARĂTA INTERSECŢIA DE LA CORA. Pasarele suspendate si pasaj subteran pentru maşini pe b-dul IC Brătianu

3

Fagadau,tot cu gandul la Sirtaki

In intersectia de la Cora,Fagadau ne promite ca va "implementa" cel mai mare Sirtaki pietonal din Europa.Un oras cu o populatie in scadere are nevoie de o hora urbana(vezi poza).Populatia Constantei a ajuns la 280.000 de locuitori,exact cati locuitori are o strada infundata din Paris.In schimb,nu viseaza Parisul ce viseaza Fagadau.In mintea lui,constantenii sunt dornici sa respire gaze proaspete de esapamet in intersectia de la Cora.Domnule Hulubei,au mai ramas doar cateva zile pana la alegeri.CE PROMITE dar NU FACE, am vazut.As dori sa-i puneti lui Fagadau numai doua intrebari:Nr.1-CE NU PROMITE dar FACE.Ma refer la desfiintarea parcurilor si la toate afacerile imobiliare pe spatiile dintre blocurile noastre.Si intrebarea nr.2-Care este viziunea de ansamblu asupra dezvoltarii orasului in urmatorii 4 ani.Sa vedem si noi daca tovarasul Fagadau se poate concentra,daca-l duce mintea.Vreau sa vina cu harta orasului.Vreau sa vad cine va construi si cand se va construi un bloc la 2 m de fereastra mea.Vreau sa vad ce parcuri se vor desfiinta si unde sunt terenurile "revendicate" de rechinii imobiliari.Sa ne lase cu vrajelile astea de doi lei.Fagadaule,baiat smecher,vreau sa stiu tot ce ti-e jena sa promiti:unde ai de gand sa construiesti "accentele tale verticale".Ai curajul sa ne spui ? Nu cred.