Cum trece graniţa Bulgariei un şofer beat

Cum trece granița Bulgariei un șofer beat

Un incident mai puțin obișnuit i-a luat prin surprindere, marți după-amiază, pe polițiștii de frontieră români și bulgari din Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche. În jurul orei 18,00, oamenii legii au văzut un Volkswagen cu numere de București care se apropia de graniță, din partea României, dar în loc să încetinească, șoferul a apăsat accelerația la maxim și a trecut în trombă, în Bulgaria. Imediat, polițiștii de frontieră, atât cei români cât și cei bulgari au pornit în urmărirea fugarului. După aproximativ 500 de metri în teritoriul statului vecin, șoferul a răspuns semnalelor acustice și luminoase și a tras pe dreapta. La volan se afla George Popescu, de 40 de ani, din București. Bărbatul a povestit că a plecat de acasă spre litoralul bulgăresc dar odată ajuns în Eforie s-a oprit la niște prieteni. S-a cinstit bine, după care a pornit din nou la drum, numai că în momentul în care a ajuns la graniță și-a dat seama că nu are niciun document la el. Iar în loc să se întoarcă din drum, s-a hotărât să-și încerce norocul. Din nefericire pentru el, s-a dovedit a fi ghinionist, căci s-a ales cu un dosar penal pentru ieșire din țară prin trecere ilegală a frontierei de stat. În plus, la testarea cu etilotestul, polițiștii rutieriști chemați în ajutor au constatat că bărbatul avea o alcoolemie de 0,36 mg/l în aerul expirat. Dar pentru că valoarea alcoolemiei este sub limita de la care intră sub incidența legii, bărbatul a scăpat de un nou dosar penal.