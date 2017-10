Cum te bagă în bucluc furtul permisului auto

Cât de mult vă încredeți în sfaturile polițiștilor? O constănțeancă spune că după ultima peripeție, când a căzut victimă hoților din mașini, oamenii legii mai mult au pus-o în încurcătură în loc să o ajute. Totul a pornit de la un banal furt, al unui permis auto…„Nu am avut de-a face cu Poliția până de curând, poate cu excepția polițiștilor rutieriști care m-au mai oprit în trafic. Poate de aceea, modul cum au acționat când mi-a fost spartă mașina și cum m-au «ajutat» mi-au lăsat un gust amar!” - astfel și-a început istorisirea Alexia M., o cititoare a cotidianului „Cuget Liber”, din Constanța, care a avut ghinionul să cadă victimă hoților din mașini. În noaptea de vineri spre sâmbătă, 27 spre 28 iulie, femeia, însoțită de soț și câțiva prieteni, a fost la o petrecere în Tuzla. Mașina a parcat-o în apropierea falezei, iar peste noapte, necunoscuți i-au spart geamul din dreapta față, folosindu-se de metoda bujie, și i-au furat portofelele din torpedo și câteva CD-uri rătăcite. „Țin să precizez că nu lăsasem nimic la vedere! Chiar am respectat sfaturile polițiștilor, de a nu fi nicio geantă, nicio poșetă, nimic care să atragă atenția hoților. Am preferat să lăsăm portofelele în torpedo decât să le pierdem pe plajă”, a continuat victima. Adevărata poveste începe, însă, odată cu sesizarea Poliției Constanța. „Poate aveți noroc și nu vă oprește Rutiera!”„Am descoperit furtul la 6,30 dimineață și imediat am sunat la 112. Ni s-a răspuns să așteptăm, căci va sosi un echipaj și între timp să nu atingem nimic, să nu mișcăm nimic. Am stat lângă mașină patru ore și jumătate! Echipajul, format dintr-un polițist din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Mangalia și un detașat, a sosit la ora 11,00. După cât am așteptat noi, ei și-au încheiat treaba în jumătate de oră. Ne-au luat o declarație, au făcut niște poze și au plecat”, a continuat femeia istorisirea. Pentru că hoții furaseră portmoneul cu toate actele, inclusiv cu permisul de conducere, victima a cerut lămuriri în ce condiții se poate urca la volan pentru a se întoarce în Constanța. „Polițiștii care au sosit la fața locului mi-au răspuns că nu am nevoie de niciun act, că mă pot urca la volan fără probleme căci figurez în baza de date de Poliției Rutiere ca având permis. I-am ascultat, dar în zilele următoare am cerut lămuriri și de la lucrătorii Poliției Rutiere. Iar de aici mi s-a spus că îmi este necesară, neapărat, o dovadă eliberată de secția unde a fost înregistrat furtul, căci altfel risc să fiu amendată. Indignată, am sunat din nou la Secția 3 Rurală. Răspunsul primit m-a lăsat perplexă; într-adevăr, au recunoscut că ar fi trebuit să-mi elibereze o dovadă, dar «poate am noroc și nu mă oprește Poliția Rutieră»! În consecință, m-au pus pe drumuri, căci trebuie să merg din nou la Mangalia, pentru a lua dovada respectivă”, a mai spus șoferița. Femeia a adăugat că nu intenționează să depună reclamație împotriva polițiștilor care se ocupă de plângerea ei. „Am vrut doar să scot în evidență cât de încurcă-lume pot fi acești angajați ai statului. Și, bineînțeles, să aflu în mod cert dacă îmi este necesară o dovadă că permisul mi-a fost furat”, a încheiat victima. Un sâmbure de adevăr… Reprezentanții Serviciului Poliției Rutiere Constanța ne-au comunicat: „În momentul constatării furtului permisului auto, victima trebuie să se prezinte la unitatea de poliție pe raza căreia a avut loc fapta și să reclame furtul, ocazie cu care i se va elibera o dovadă, în baza căreia va putea conduce până la eliberarea următorului permis. În caz contrar, polițistul rutier poate aplica o amendă pentru lipsa actelor”. În schimb, susțin aceiși oameni ai legii, nici agenții care au răspuns la apel nu au greșit, fiind „acoperiți” de un viciu de procedură: „Procedura penală stipulează că dovada trebuie eliberată după ce dosarul este înregistrat la Parchet, în termen de 30 de zile”. E drept, însă, că majoritatea judiciariștilor nu așteaptă atât pentru eliberarea actului respectiv. Ce poate face șoferul căruia i-a fost furat permisul în acest timp? Să nu se urce la volan sau să spere că nu va fi prins de rutieriști… Cât privește faptul că echipajul care a răspuns la apel a sosit după patru ore, justificarea oferită a fost că majoritatea echipajelor erau prinse în pregătirea Referendumului.