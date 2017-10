Cum sunt pedepsiţi vitezomanii în Europa

Cum sunt pedepsiți vitezomanii în Europa

Românii sunt șoferi indisciplinați, iar constănțenii nu sunt o excepție. Drept dovadă, mii de constănțeni au fost amendați și au pierdut puncte pentru viteză, pentru depășiri neregulamentare sau au provocat accidente. Stilul de a șofa și-l mențin și peste hotare, spun polițiștii de la Rutieră. Ignoră, însă, faptul că legile statelor vecine sunt mult mai drastice decât ale noastre când vine vorba de siguranța în trafic. Statisticile realizate, an de an, de ofițerii de la Poliția Rutieră demonstrează că șoferii români consideră că regulile, inclusiv cele de circulație, sunt făcute pentru a fi încălcate. Procedează astfel, atât pe șoselele din România, dar și pe cele din străinătate. Drept dovadă, în ultima perioadă, în Ungaria, au avut loc două ac-cidente de circulație grave, în care au fost implicați șoferi români. Comisarul șef Tudorel Dogaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Poliției Rutiere Constanța atrage atenția că repercusiunile nu vor întârzia să apară. "Media pe țară a indisciplinei în trafic se menține ridicată, iar rezultatul se poate vedea în ceea ce se întâmplă atunci când românii ies din țară: sunt implicați în accidente rutiere grave, sunt sancționați pentru depășiri neregulamentare ale vitezei etc. Toate acestea ne vor atrage o reacție din partea Uniunii Europene, în curând. De aceea, trebuie găsită o metodă pentru con-știentizarea șoferilor de importanța respectării legii", a afirmat polițistul.Amenzi usturătoare în mai multe state Primul aspect pe care trebuie să-l știe șoferul constănțean, atunci când părăsește țara - mai ales că se apropie sărbătorile de iarnă, ocazie pentru un scurt concediu peste hotare - este că autoritățile europene sunt mult mai drastice în sancționarea încălcării normelor rutiere. Iată câteva exemple, oferite de polițiștii de la Rutieră. r Franța - oamenii legii din această țară nu stau foarte mult la discuții și aplică amenzi de până la 1.500 de euro pentru depășirea vitezei legale sau pentru deținerea unui aparat de detectare a radarelor. Dacă este plătită pe loc, amenda se înjumătățește. În cazul refuzului de plată a amenzii, Codul Rutier francez prevede reținerea permisului de conducere și confiscarea mașinii. De menționat că permisul este reținut pe o perioadă de până la trei ani (!). r Spania - ca și în țara vecină, în Spania amenzile pot fi ustură-toare. Astfel, începând din 2006, depășirea cu peste 40 km/oră a limitelor de viteză este infracțiune, iar depășirea cu mai puțin de 40 km/oră este sancționată cu amendă de până la 1.500 de euro. În plus, amenda trebuie achitată pe loc. r Elveția - această țară este renumită deja pentru sistemul de sancționare: amenzile sunt calculate în funcție de veniturile șo-ferului. Vitezomanii se gândesc de două ori înainte de a călca accelerația pe șosele din Elveția. În plus, atrag atenția polițiștii de la Rutieră, elvețienii verifică starea autoturismului la intrarea în țară, pentru a corespunde normelor tehnice autohtone. Cum puteți obține permisele confiscate de bulgari r Bulgaria - polițiștii din statul vecin rețin cu ușurință permisele de conducere, inclusiv pentru depășiri ale vitezei de numai 5 km/oră. Mai mult, pentru depășirea limitei legale de viteză cu 10 km/oră, șoferul trebuie să achite și o amendă de 10 euro, iar pentru o depășire cu mai bine de 50 km/oră, amenda este de 180 de euro. Procedurile de restituire a permisului sunt făcute de așa natură pentru a-i obliga pe șoferii indisciplinați străini să-și achite amenzile: permisul este trimis la Ambasada României la Sofia numai după expirarea perioadei de suspendare și după plata amenzii contravenționale. Amenzile trebuie plătite prin transfer bancar, la oficiile poștale sau la autoritatea menționată în procesul verbal. Șoferii care cred că au fost victimele unui abuz au termen de numai șapte zile pentru a contesta procesul verbal de contravenție. Închisoare pentru depășirea vitezei r Serbia - șoferii care depășesc limita legală de viteză pot ajunge în închisoare. Asta în situația în care depășesc limita impusă cu peste 70 km/oră în interiorul localităților sau cu 80 km/oră în afara localităților. La fel, pot ajunge după gratii și cei care au mai bine de doi la mie alcool în sânge. O reglementare introdusă în decembrie 2009 prevede tragerea la răspundere a șoferului pe baza înregistrărilor video, chiar dacă nu a fost oprit de agenții de circulație. Mai mult, dacă este înregistrată o încălcare a legii (precum depășirea vitezei legale, trecerea pe roșu sau parcarea neregulamentară), iar șoferul nu poate fi identificat, este tras la răspundere proprietarul mașinii. Iar exemplele pot continua. În Anglia, Germania, Austria, amenzile ajung până la 2.000 sau 4.000 de euro, permisul de conducere poate fi reținut până la un an de zile în Anglia sau vreme de doi ani, în Polonia. Iar în state precum Anglia și Olanda, mașina este confiscată pentru viteză excesivă. Mai mult, pentru că autoritățile au înțeles că, de multe ori, românii întorși în țară nu își achită amenzile sau contestă măsurile punitive, cer plata amenzii pe loc. Se întâmplă astfel în Anglia, Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Olanda și Spania.