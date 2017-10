Cum şi de ce îşi schimbă poliţiştii declaraţiile în dosarul lui Beinur?

Cum și de ce își schimbă polițiștii declarațiile în dosarul lui Beinur?

A trecut un an și jumătate de când Beinur Nuredin și alte opt persoane au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru comiterea infracțiunilor de șantaj, ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice. Alături de acesta se află și polițistul Cristinel Nițoi, de la Neptun, care este acuzat de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, favorizarea infractorului și conflict de interese.Procurorii spun că cei nouă, începând cu anul 2000, percepeau taxe de protecție (valoarea acestora ridicându-se la câteva mii de euro pe an) de la diverși oameni de afaceri, în schimbul promisiunii că vor putea derula în liniște activități comerciale pe litoral. Procurorii spun că Nițoi era cel care urmărea favorizarea membrilor familiei lui Beinur Nuredin, folosindu-se de autoritatea pe care o avea asupra celorlalți polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Neptun, mai ales în perioadele în care era împuternicit la conducerea acesteia.Totodată, din probatoriul administrat în cauză, a rezultat faptul că, pentru a-și pune în aplicare planurile, inculpații recurgeau, de cele mai multe ori, la amenințări cu moartea la adresa persoanelor vătămate și a membrilor familiilor acestora, precum și a martorilor, atât în mod direct, cât și prin mesaje telefonice sau distrugeri de bunuri cu scopul intimidării.Declarații întoarse pe dos!Firește, între timp, Beinur și-a recăpătat libertatea, instanța deci-zând, inițial, înlocuirea arestului preventiv cu obligarea de a nu părăsi localitatea de domiciliu, pentru ca, în luna mai 2012, această din urmă măsură să fie și ea înlocuită cu obligarea de a nu părăsi țara. Printre alte obligații impuse de instanță, se menționează că el nu are voie să se apropie de părțile vătămate Marian Mocea și Mădălin Constantin Ciufu, de membrii familiilor acestora, de coinculpații Nelu Mihai Balaban, Mannix Pădure, Constantin Ovidiu Pop, Cristinel Nițoi și Emanoil Hanganu și să nu comunice cu aceștia, direct sau indirect.Interesant este și faptul că anumiți polițiști audiați, inițial, de procurori în acest caz, în fața judecătorilor și-au schimbat declarațiile. Este și cazul lui Florin Petcu, agent principal la Poliția Neptun, în cazul căruia magistrații au fost nevoiți să-i reîmprospăteze memoria citindu-i propria declarație dată la Parchet. El făcuse atunci niște conexiuni vizavi de Nițoi și o societate de pază, SC Bronec International Company SRL. „L-am întrebat pe Nițoi despre relația sa cu firma Bronec, context în care acesta mi-a spus că este firma nașului său”, spune Petcu. După ce îi este citit alt paragraf din declarația de la dosarul de urmărire penală, Petcu completează: „notorietatea de care s-ar fi bucurat Nițoi, ca șef de zonă al SC Bronec, este o interpretare dată cu ocazia audierii de către procuror. Îmi amintesc că, inițial, am refuzat să semnez declarația din acest motiv, însă am acceptat în cele din urmă deoarece mi s-a spus că voi fi rechemat. Referitor la situațiile în care inculpatul Nițoi chema la sediul Poliției angajați ai SC Bronec pentru a le împărți salariile, îmi amintesc că afirmațiile consemnate în cuprinsul declarației le-am făcut ca urmare a unor întrebări vizând incidente din anii 2001 - 2002. Am afirmat, în acest context, că știam din auzite despre o verificare a inculpatului din acest motiv”. De asemenea, alte aspecte reținute în declarația dată la Parchet nu au mai fost susținute de același polițist în sala de judecată, el spunând că nu este adevărat ceea ce s-a consemnat în fața procurorilor, deși declarația fusese citită și semnată chiar de el. Petcu le-a spus judecătorilor că este conștient de consecințele afirmațiilor sale, dar că ceea ce susține în fața judecătorilor este adevărul.La termenul de judecată din 27 iunie, instanța a respins o serie de probe cerute de Parchet pentru a lămuri legăturile existente între Nițoi și SC Bronec Internațional Company SRL.Următorul termen va fi la data de 5 septembrie, când vor fi administrate noi probe la dosar.