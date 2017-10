Cum şi-a ucis rudele criminalul din Viile Noi

1

Crima tripla

Ca sa vezi ce tragedii se produc in orasul patronat de Radu Mazare si educat de IPS Teodosie! Imi pun intrebarea daca seful sectiei 5 politie mai e in functie sau daca isi da cineva demisia din politie. Cum e posibil ca aceste drame sa se produca sub ochii nostri? Si nimeni sa nu raspunda decat criminalul. Parintii,familia,scoala,biserica,societatea in general,ce rol au?