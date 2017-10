Cum se făceau hărţile marine ale litoralului românesc în urmă cu 40 de ani

Cum se făceau hărțile marine ale litoralului românesc în urmă cu 40 de ani

Direcția Hidrografică Maritimă aniversează, sâmbătă, 87 de ani de existență. Cu acest prilej, Forțele Navale Române se mândresc cu singura instituție din țară care redactează hărți marine. Cei mai vechi angajați își spun poveștile, plini de emoție, și sunt uimiți de felul în care a avansat tehnologia de-a lungul timpului. Dacă acum câțiva zeci de ani, o hartă era imprimată în două săptămâni,în prezent, acest procedeu durează mai puțin de un minut.Navele maritime beneficiază în prezent de fel de fel de tehnologii, care le permit să navigheze liniștiți, în timp ce aparatele își fac treaba. Dacă înainte, pentru a calcula o distanță parcursă de o navă, oamenii se ghidau după stele, în prezent, aceștia au aparaturi speciale, care le sunt de folos în orice situație pe care o întâmpină. Acum câțiva zeci de ani, hărțile marine se imprimau până și în două săptămâni, pentru că procesul era unul migălos, iar toate gravurile și liniile erau inserate manual, de oameni meticuloși și dornici să le fie de folos marinarilor în călătorii. În prezent, procedeul de imprimare a unei hărți durează câteva zeci de secunde, datorită tehnologiei de care dispune Direcția Hidrografică Marină. Cu ocazia sărbătoririi a 87 de ani de existență, am stat de vorbă cu angajații instituției pentru a le afla poveștile.Cum se făceau hărțile în anii ‘70Veronica Botez este angajată a Direcției Hidrografice Maritime de mai bine de 36 de ani. Ea povestește cât de greu era să stăpânești o peniță pentru imprimarea unei hărți, acum zeci de ani, când și-a început activitatea în slujba navelor militare și civile. Veronica Botez spune că această meserie este făcută cu plăcere, deși recunoaște că, în prezent, totul se realizează digital, iar munca este „preluată” de calculator și diverse softuri.„Sunt angajată din 1977. Am făcut o școală postliceală de cartografie și de atunci îmi exercit meseria în această unitate. Înainte exista o folie de zinc, pe care era lipită o hârtie cartografică pentru rigiditate. La inscripții, cum ar fi localitățile, și tot ce vedeți pe hărțile actuale lucram cu ajutorul unei penițe. De asemenea, adâncimile erau trecute pe o hârtie, decupate cu bisturiul și apoi lipite cu penseta. După câțiva ani s-a trecut la o altă metodă, însă meticulozitatea nu dispăruse, doar instrumentele se schim-baseră puțin. Într-un final am trecut la procesul de gravare, adică băgam anumite simboluri într-o centrifugă pentru a se împrăștia uniform culoarea. Aceste procese durau și două săptămâni. Din punctul meu de vedere, harta de marină este mai ușoară decât cea topografică, și este mult mai frumoasă. În primul rând, trebuie să-ți placă această meserie, de a face, practic, hărți de marină. În al doilea rând, trebuie să ai mână, adică puțin talent, și multă meticu-lozitate. Înainte era extrem de multă muncă. Acum, pe modelul electronic, este mult mai simplu, însă trebuie să cunoști noțiunile de bază, pentru că altfel nu poți să reușești”, explică Veronica Botez.„Cei tineri vin și învață această meserie de la zero“O altă angajată veche a instituției, Dorina Ilașu, povestește cu emoție despre modul în care a evoluat tehnologia. Practic, cei care odinioară țineau penița în mână acum sunt doar niște asistenți ai calculatoarelor care fac toată treaba în locul lor.„Acum, cu harta electronică este mult mai simplu. Softurile pe care le-am achiziționat sunt în măsură să lucreze până la adânci bătrâneți. Însă pentru a reuși în această meserie trebuie să știi noțiunile de bază de cartografie, geodezie și topografie, după care poți să le aplici în modelul electronic. Cei tineri care vin învață de la zero, îi mai ajutăm și noi, mai învață și ei, însă aceștia încep cu munca de teren, adică merg cu aparatul topograf pentru măsurări”, spune Dorina Ilașu, o altă veche angajată a Direc-ției Hidrografice Maritime.Hărțile marine, esențiale la bordul navelor„Direcția Hidrografică Maritimă aniversează, anul acesta la 23 februarie, 87 de ani de experiență. Direcția Hidrografică Maritimă este o autoritate națională în domeniul activității geografice maritime și singura instituție care redactează hărțile marine în zona de responsabilitate a României. Semnalizarea maritimă, hidrografia, cartografia sunt activități deosebit de importante la bordul navelor civile și militare. Toate aceste realizări au, pentru marinarii români, o deosebită importanță, deoarece tehnica pe care noi o avem în dotare, modul cum realizăm aceste documente și cum reușim să asigurăm navelor militare și civile siguranța în navigația pe care aceștia o fac în apele noastre naționale. Din anul 2002 am început să elaborăm prima hartă electronică, trecând astfel de la hărțile clasice la cele electronice, iar acum lucrăm cu ambele. La bordul navelor trebuie să existe tehnica respectivă care să le permită să recepționeze aceste hărți pe care noi le facem electronic, însă nu toate navele civile au această performanță, așadar hărțile electronice pot fi date doar la o parte din nave. Această meserie este pe cât de solicitantă, pe atât de frumoasă”, afirmă comandorul Vasile Necula, șeful Direcției Hidrografice Marine.