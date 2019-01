Cum se desfășoară circulația rutieră, în prima zi a lui 2019

Circulația se desfășoară, marți dimineață, în condiții de ceață care reduce vizibilitatea, pe alocuri sub 100 de metri, pe Autostrada A1 București - Ploiești și pe drumurile naționale din județele Harghita, Dolj, Olt, Prahova, Brăila, Buzău, Dâmbovița, Ialomița, Giurgiu, Călărași, Ilfov și din Capitală, anunță Centrul Infotrafic.Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme semnificative privind fluența traficului pe arterele principale.Se circulă însă în condiții de ceață, care reduce vizibilitatea pe alocuri sub 100 de metri, pe Autostrada A1 București - Ploiești și pe drumurile naționale din județele Harghita, Dolj, Olt, Prahova, Brăila, Buzău, Dâmbovița, Ialomița, Giurgiu, Călărași, Ilfov și din Capitală.Șoferii sunt sfătuiți să sporească atenția la volan, să evite bruscarea comenzilor autovehiculului și depășirile riscante, să utilizeze luminile de întâlnire și pe cele de ceață și să crească distanța între vehicule.Administrația Națională de Meteorologie (ANM) e emis, marți dimineață, atenționări Cod galben de ceață, valabile până la ora 11.00, pentru județele Mehedinți, Olt, Vâlcea, Gorj și Dolj, unde se va semnala ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 de metri. Atenționări similare sunt valabile în județul Constanța - până la ora 10.00, în București, Ialomița, Prahova, Argeș, Giurgiu, Brăila, Dâmbovița, Buzău, Teleorman, Ilfov și Călărași - până la ora 12.00.Sursa: News.ro