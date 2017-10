Cum se descrie pe Facebook pedofilul care a lăsat însărcinată o copilă de 11 ani

2

dezgustator

Am citit ce s-a scris pina acum despre aceasta tragedie care i s-a intimplat acestei micute de numai 11 ani.Eu ca mama si bunica stau si ma intreb:Oare cei din casa chiar nu au observat nimic ce se intimpla cu micuta pina la 6 luni?Este grotesc nici nu am cuvinte cum sa descriu aceasta fapta criminala a acestui tinar de 21 ani.Eu consider o crima aceast abuz ,ce dragoste ,vine acum dupa ce a fost arestat sa spuna niste minciuni.De ce a plecat din localitate fara sa spuna nimic ?Eu nu-l cred ca este cinstit.Sa auzim numai de bine