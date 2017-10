Cum se cumpără un permis de conducere la Constanţa?

Cum se cumpără un permis de conducere la Constanța?

Un bărbat care a dat, fără succes, examen pentru obținerea permisului de conducere a crezut că l-a prins pe Dumnezeu de un picior când un cunoscut i-a promis că poate să-i rezolve problema intervenind la „cineva” de la Permise. Deși i-a înmânat acestuia suma de 2.000 de lei și 450 de euro, a trebuit să accepte, într-un final, că a luat țeapa vieții lui.Totul a început în luna august 2008, când Marian Gheorghiță, sătul să dea, fără succes, examen după examen pentru a obține permisul de conducere, a începutsă-ntrebe în stânga și-n dreapta cum ar putea să facă rost de mult doritul carnet fără să mai treacă prin focul testărilor.Așa a ajuns să se întâlnească cu un personaj, cunoscut la acel moment sub numele de „Mihai” sau „Moldoveanu”, căruia Marian i-a spus problema sa arzătoare.Individul i-a dat ca sigur că-i va rezolva problema în schimbul sumei de 2.000 de lei și 450 de euro, lăsându-l pe acesta să creadă că are cunoștințe solide printre lucrătorii de la Biroul de Examinări Auto. Potrivit discuțiilor pe care le-au purtat, Marian Gheorghiță și-a procurat o parte din actele necesare înscrierii la cursurile unei școli de șoferi, după care i-a dat persoanei ce urma să-i „rezolve” problema suma de 2.000 de lei, bani ce ar fi trebuit să ajungă la anumiți funcționari.După câteva zile doar, Gheorghiță s-a întâlnit iarăși cu persoana ce urma s-o facă șofer peste noapte chiar în fața Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Constanța, prilej cu care a primit diferența de 450 de euro, cu mențiunea că a „rezolvat problema”.Mai mult decât atât, pentru ca „victima” sa să nu aibă vreun dubiu cu privire la cât de eficient este, „Mihai” a intrat în sediul Serviciului care se ocupa cu eliberarea permiselor, a stat o scurtă perioadă de timp, după care a ieșit și a spus că din cauză că în instituție se desfășoară controale ierarhice nu a putut ridica documentul.La câteva zile a avut loc o altă întâlnire între cei doi, ocazie cu care individul a purtat o discuție cu o persoană căreia i se adresa „șeful”, care nu era nimeni altul decât chiar șeful real al instituției, respectiv Romeo Tecău. Discuția dintre cei doi nu a vizat însă nicidecum problema lui Marian Gheorghiță ci doar simple banalități.Revenirea la realitate!După o perioadă de timp, când și-a dat seama că ceva este în neregulă, Gheorghiță s-a dus supărat la „Mihai”, dar care, cu nonșalanță, l-a trimis la Romeo Tecău să discute problema sa.Șocat de cele aflate, șeful de la Permise Auto a întocmit un proces-verbal, încheiat la data de 16 iulie 2008, în care s-au consemnat cele constatate în urma discuțiilor cu Gheorghiță, act ce a fost trimis mai departe organelor competente.În urma anchetei penale, atât partea vătămată Marian Gheorghiță, cât și Romeo Tecău l-au putut recunoaște pe individul care se face de fapt vinovat, așa cum spun procurorii, de comiterea infracțiunii de trafic de influență. El a fost identificat în persoana lui Mihai Dobre, care, în urma audierii cu testul poligraful, a recunoscut fapta comisă.Mihai Dobre a fost condamnat de nouă ori pentru diferite infracțiuni de înșelăciune, ultima fiind emisă de Judecătoria Constanța în 2005, iar când a comis această faptă el se afla în termenul de liberare condiționată fixat de Judecătoria Medgidia.Întrebat fiind de procurori de ce a comis fapta respectivă, el a susținut că, după ieșirea din închisoare, era în criză mare de bani.Pentru că, pe perioada anchetei, Dobre a avut o atitudine ostilă, procurorii au solicitat instanței să mențină măsura obligării de a nu părăsi țara care a fost dispusă pe numele său.Primul termen de judecată a fost stabilit de Tribunalul Constanța pentru data de 15 martie, când vor fi audiați inculpatul, partea vătămată și singurul martor propus de Parchet, respectiv chiar șeful de la Permise, Romeo Tecău.