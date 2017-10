Cum se câştigă „războiul” cu Poliţia Rutieră

Cum se câștigă „războiul” cu Poliția Rutieră

Se tot vorbește, în ultimul timp, despre ușurința cu care sancțiunile date de Poliția Rutieră pot fi contestate cu succes în instanță. Indiferent că au sau nu dreptate, șoferii tind să conteste orice proces verbal de contravenție încheiat de agenții de la circulație.Polițiștii le spun însă celor amendați că nu prea au șanse să câștige, mai ales când au fost sancționați pe baza unor înregistrări video. Partea bună este că pe timpul procesului, șoferii își recuperează permisul de conducere și nici nu plătesc vreo amendă, iar procesele pot dura până la un an și jumătate.„În general, șoferii depun plângere împotriva procesului verbal în situația în care se reține permisul de conducere, mai puțin în alte cazuri. Permisul este reținut pentru 90 de zile în momentul în care ai depășit cu peste 50 de kilometri la oră viteza legală. În acest caz, șoferii își încearcă șansa, în sensul că depun o plângere, pentru că pe perioada în care se soluționează plângerea ei au dreptul să conducă. În schimb, dacă persoana respectivă a pierdut procesul, în termen de 15 zile este obligat să dea permisul înapoi. Dacă nu face asta, i se prelungește perioada de suspendare cu încă 30 de zile”, afirmă comisarul șef Tudorel Dogaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Poliției Rutiere.Probele poliției, prezentate doar în instanță„Noi, în majoritatea cazurilor în care reținem permisul de conducere, facem și confirmarea, fie cu martor asistent sau cu martor ocular, în majoritatea situațiilor, așa că șansele de câștig în instanță sunt aproape de zero. Există și posibilitatea ca agentul să fi comis o greșeală, care să atragă nulitatea procesului verbal, dar vizavi de constatarea faptului în sine, aceasta este probată și nu prea au ce face. În momentul în care sancționezi pe cineva pentru viteză, trebuie să ai fotografia și filmarea cu aparatul radar. Nu există o altă posibilitate. Înregistrările video ale aparatului radar sunt prezentate doar în instanță, nu și conducătorului auto. Sunt tot felul de povești cum că polițistul trebuie să aibă asupra lui un ordin de serviciu, să aibă un plan de acțiune. Aberații! Nu există noțiunea de ordin de serviciu la poliție. La noi există, într-adevăr, un grafic de lucru, dar acesta este un instrument de lucru, care poate fi modificat în orice moment. În 99% din situații, acești șoferi știu că au greșit, însă atâta vreme cât legea le permite să conteste, ei vor contesta. Cei care câștigă un proces în urma contestației procesului verbal sunt foarte puțini, sub 5 % dintre cazuri”, explică Tudorel Dogaru.„Nu a existat vreodată vreo situație în care radarul să nu fie omologat, în schimb trebuie să fie verificat metrologic, o dată pe an, și calibrat. Ca să nu fie niciodată probleme, activitatea nu se face la sfârșitul anului sau după ce trec cele 12 luni, ci se face prin luna a zecea sau a 11-a de valabilitate, astfel încât să nu existe posibilitatea de a folosi un aparat radar care nu este calibrat”, afirmă comisarul șef.Procesele pot dura până la un an și jumătate„Împotriva procesului verbal de contravenție prin care a fost sancționat contravențional și i s-a reținut permisul de conducere pentru depășirea limitei maxime de viteză admisă, conducătorul auto poate formula plângere în termen de 15 zile de la data comunicării / luării la cunoștință de procesul-verbal. Apoi, instanța de judecată analizează legalitatea și temeinicia procesului verbal de contravenție în baza documentației depusă la dosar de către serviciul poliției rutiere, respectiv planșele foto radar, buletinul de verificare metrologică și atestatul de operator radar. Procesele pot dura până și un an, un an și jumătate. Însă, în ultimul timp, au câștig de cauză polițiștii, deoarece depun toată documentația corect și respectă cerințele prevăzute de lege. În schimb, în situația în care instanța de judecată va constata că înregistrarea depusă la dosar nu îndeplinește aceste cerințe, va anula procesul verbal de contravenție, exonerând conducătorul auto de plata amenzii și de măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce”, explică avocatul Florin Bobeși.Care sunt situațiile în care scapi basma curată„Înregistrările și măsurările efectuate cu ajutorul radarelor nu pot constitui probe pentru aplicarea legislației rutiere dacă măsurările au fost efectuate în condiții de ceață, ploaie, ninsoare sau furtună, dacă radaruleste destinat numai utilizării în regim staționar, iar măsurările au fost efectuate cu radarul în mișcare, dacă, în momentul măsurării, în raza de măsurare a aparatului se deplasează simultan mai multe autovehicule, iar autovehiculul vizat nu poate fi pus clar în evidență. De asemenea, înregistrările efectuate trebuie să cuprindă cel puțin data și ora la care a fost efectuată măsurarea, valoarea vitezei măsurate, sensul de deplasare a autovehiculului, faptul că a fost efectuată autotestarea, imaginea autovehiculului, din care să poată fi pus în evidență numărul de înmatriculare al acestuia”, afirmă Florin Bobeși.Amenzi usturătoare pentru depășirea vitezei„De la începutul anului și până în prezent, polițiștii rutieri au reținut 25 de permise de conducere pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 de kilometri pe oră. De asemenea, în aceeași perioadă am dat 3.940 de amenzi pentru depășirea legală a vitezei”, afirmă Cristina Vasile, purtătorul de cuvânt al Serviciului Poliției Rutiere.