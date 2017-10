Cum scapi de poliţie când ai droguri în maşină?

Cum scapi de poliție când ai droguri în mașină?

Un constănțean de 24 de ani s-a jucat de-a „prinselea” pe șoselele din municipiu, marți, cu polițiștii de frontieră și cu un procuror DIICOT. Nu neapărat setea de adrenalină l-a determinat pe acesta să apese tare pe pedala de accelerație, ci teama de pușcărie. Știa că are în mașină ceva „marfă“ care o să-i aducă numai probleme.Polițiștii de frontieră constănțeni, sub coordonarea unui procuror din cadrul DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța, au desfășurat marți o acțiune de prevenire și combatere a traficului cu sub-stanțe interzise. Aveau informații sigure că un tânăr deține canabis, așadar au trecut la treabă. L-au depistat pe constănțeanul de doar 24 de ani în trafic, la volanul unui autoturism marca Ford Focus. Oamenii legii au vrut să-l tragă pe dreapta, însă tânărul era decis să nu se lase chiar așa de ușor. A demarat în trombă pe străzile din municipiul Constanța, în speranța că se poate face nevăzut. Nu a avut însă prea mult noroc, și asta pentru că la scurt timp a fost blocat în trafic.Aproape 100 de grame de canabisÎn urma controlului amănunțit al autoturismului a fost descoperită ascunsă, sub scaunul șoferului, o pungă din plastic care conținea o substanță vegetală de culoare verde, cu miros specific de canabis.Expertiza realizată în laboratorul BCCO Constanța a arătat faptul că tânărul în cauză deținea 91,4 grame de canabinoizi sintetici (substanță derivată din canabis cu efect psihoactiv).Arestat pentru 20 de zileAutoturismul în care a fost descoperit canabisul, evaluat la aproximativ 3.000 de euro, a fost ridicat și dus la sediul Gărzii de Coastă, iar tânărul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de „efectuarea de operațiuni de către o persoană cu produse știind că acestea sunt susceptibile a avea efecte psihoactive fără a deține autorizație eliberată în condițiile legii”, faptă prevăzută și sancționată de lege.Constănțeanul a primit inițial ordonanță de reținere pentru 24 ore, dar ulterior a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 20 de zile. Acum se află în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Constanța.