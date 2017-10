Cum să vă feriţi de caniculă

Cum să vă feriți de caniculă

Administrația Națională de Meteorologie a emis, ieri, o atenționare de cod galben de caniculă. Pentru prevenirea efectelor negative cauzate de temperaturile ridicate, specialiștii ISU „Dobrogea” și medicii SMURD recomandă cetățenilor să respecte mai multe măsuri preventive. În spații închise (acasă și la birou), trebuie să evitați creșterea temperaturii având grijă să limitați utilizarea aparatelor electrocasnice, a luminii artificiale și a surselor de căldură; acoperiți ferestrele expuse la soare; mențineți închise toate ferestrele când temperatura exterioară este mai mare decât cea din spațiul închis; nu utilizați ventilatoare dacă temperatura a depășit 32 grade C. Pentru a scădea temperatura, aerisiți dimineața devreme sau seara târziu utilizând curenți de aer; reglați aerul condiționat la 5 grade C sub temperatura ambientală. În spații deschise (pe stradă și la locul de muncă), deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternați deplasarea cu repausul în spații dotate cu aer condiționat (magazine, spații publice) sau fără expunere directă la soare (corturi, umbrare); purtați haine lejere, subțiri, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare; consumați 1,5-2 litri de lichide pe zi (apă sau sucuri naturale de fructe sau ceaiuri), nu foarte reci, neașteptând apariția senzației de sete; mâncați fructe și legume sau iaurt (echivalentul unui pahar de apă), mâncați echilibrat și variat insistând pe produsele cu valoare calorică mică; evitați băuturile ce conțin cofeină sau zahăr în cantitate mare, întrucât sunt diuretice; evitați alimentele cu un conținut mare de grăsimi, în special de origine animală; nu consumați alcool (inclusiv bere) - vă deshidratează și vă transformă într-o potențială victimă a caniculei; nu lăsați copiii singuri în mașină.