Cum să scapi cu viaţă dintr-un cutremur puternic. Pompierii constănţeni dau sfaturi expirate

Parere

1. "Sfaturi expirate", oare care este termenul de garantie al unui asemenea sfat doamna/domnisoara? 2. De ce credeti ca puteti sa interpretati in acest sens regulile popularizate de o institutie care previne si intervine in asemenea situatii(seism)? 3. Nu inteleg de ce este necesar sa promovam regula „triunghiului vieții” , in conditiile in care alte state s-au dezis de ea. 4. In SUA, Japonia, ca si in alte tari, toate cursurile, manualele si tehnicile de supravietuire la cutremur incep cu recomandarea deja clasica: "duck, cover and hold" (sau "drop, cover and hold on"), adica: in caz de cutremur respectati trei faze: " va ghemuiti, va acoperiti / protejati si va sustineti" (sau "va aruncati la pamant, va acoperiti / protejati si va tineti de ceva"), fiind vorba de ghemuirea sau asezarea cu fata in jos, la podea, pe genunchi si coate sau palme, acoperirea capului cu bratele si palmele, protectia sub o banca de clasa, masa solida sau birou, cadrul usii etc., dupa caz apucand cu mainile piciorul mesei, biroului sau bancii ( http://cutremurnetforum.sd4.eu/showthread.php?tid=1015 )