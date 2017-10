Cum să jefuieşti peste 200 de case fără să ţi se întâmple nimic

Șocant: Constanța prădată de copii!

Cum să jefuiești peste 200 de case fără să ți se întâmple nimic

Trebuie să recunoaștem că, în România, se petrec atâtea lucruri anapoda încât a ajuns să nu ne mai mire absolut nimic. Legi ineficiente, justiție neputincioasă, infractori care impun reguli proprii, interese care dictează, corupție la vârf și autorități incompetente.De aceea, nu ne mai miră că până și acei polițiști care vor să facă dreptate se trezesc cu mâinile legate tocmai din cauza unor legi total ineficiente. Ne referim, de această dată, la situațiile privind infractorii minori, mai ales cei sub 14 ani. Cazurile în care aceștia sunt implicați în infracțiuni mai mult sau mai puțin grave sunt din ce în ce mai numeroase, iar asta a alarmat autoritățile, mai ales că statisticile sunt unele înspăimântătoare. De ce se întâmplă acest lucru? Tocmai pentru că, cel puțin deocamdată, legile noastre nu-i pot pedepsi. Ei știu asta, la fel ca și alți indivizi periculoși care îi atrag pe minori în grupuri infracționale și îi ghidează în comiterea fărădelegilor tocmai pentru că aceștia sunt „ocrotiți” (sau ocoliți) de lege. Tupeu de infractor minor Tocmai din acest motiv, al faptului că legea îi „ocrotește”, un caz de la Constanța le face zile fripte polițiștilor. Există un grup de minori, condus de un lider, tot minor, care, începând de anul trecut, a comis sute de furturi din locuin-țe. Ei nu au putut fi opriți până acum tocmai pentru că legea nu permite niciun fel de repercusiuni în cazul acestora. Frustrarea polițiștilor este cu atât mai mare cu cât încearcă să facă față valului de infracțiuni comise de copii, dar limitele legale nu le permit să ia vreo măsură care să ducă la stoparea fenomenului. Mai mult, pentru că deja știu că nu pot fi pedepsiți, hoții minori par să le râdă în nas oamenilor legii, ei nemaiîncercând nici măcar să-și șteargă urmele, acționând la vedere, fără niciun fel de jenă. Despre acest lucru, ne-a vorbit chiar șeful Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constan-ța, comisar șef Valentin Burlacu. „Este un minor, un fel de lider. Are în jur de 15 ani și a comis peste 200 de furturi din locuințe. Lăsarea lui în libertate este un mare pericol! Însă, din cauza legislației actuale din România, nu poate fi arestat preventiv. Centrele de reeducare nu mai sunt deloc o opțiune și atunci ăsta este lăsat în libertate în continuare. Numai anul acesta, cred că a comis peste o sută de furturi! Eu vreau să fiu eficient, dar dacă tu, instanță, sau tu, legiuitor, permiți lăsarea în libertate prin legile defectuoase sau prin limitele pedepselor, eu nu pot fi eficient așa cum îmi doresc. L-am prins o dată, de două ori, de zece ori, sunt atât de relaxați acum încât nici nu se mai chinuie să-și tragă mănuși pe mâini, își lasă amprentele la vedere! Iar asta pentru că nu li s-a întâmplat nimic! Vă dau cuvântul de onoare că ne facem treaba! Ridicăm urme, căutăm bunuri, de multe ori și recuperăm, dar nu putem aresta!”, ne-a declarat comisarul șef Valentin Burlacu. Zeci de minori cercetați penal În prezent, orice minor de până la 14 ani nu este pedepsit penal. Cei care au între 14 și 16 ani pot fi pedepsiți doar dacă se dovedește că au comis fapta cu discernământ. Minorii peste 16 ani răspund, de asemenea, penal, cu excepția cazului în care se dovedește că nu au avut rațiune. În general, măsurile educative care pot fi luate față de un minor sunt: mustrarea, libertatea supravegheată, internarea într-un centru de reeducare și internarea într-un institut medical-educativ. În fapt, polițiștii constănțeni înregistrează, în fiecare an, cauze cu minori (cu vârste de peste 14 ani). Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Constanța, inspector Gelu Manolescu, în primele șase luni din acest an, au fost înregistrate 62 de fapte comise de 64 de minori. Cinci dintre acestea au fost tâlhării, iar restul furturi, distrugeri etc.De asemenea, potrivit statisticilor Tribunalului Constanța, pe rolul instanței respective au fost înregistrate 117 dosare penale cu minori. Sunt cifre elocvente, credem noi, care dovedesc că infracționalitatea juvenilă este în continuă creștere. De regulă, pedepsele aplicate de judecători sunt extrem de mici și nu au rolul de a-i „învăța minte” pe copiii scăpați de sub control. Noul Cod Penal prevede ca minorii să răspundă penal de la 13 ani! Noi suferim la acest capitol în condițiile în care, în majoritatea țărilor europene, sunt preferate pedepsele. De exemplu, în Elveția, judecătorul poate pronunța o pedeapsă sau o măsură educativă, în Germania sunt preferate măsurile educative, unele cu caracter coercitiv, altele disciplinare, dar ele sunt însoțite și de pedeapsă. În Anglia, minorii pot fi pedepsiți de la zece ani! La polul opus, se află Belgia, unde a fost introdus conceptul „nepenal” de „minor aflat în pericol”, care include indisciplina, vagabondajul și comiterea de infracțiuni. Este însă foarte posibil ca lucrurile să intre pe un făgaș normal și în România, odată ce prevederile noului Cod Penal vor fi puse în practică, iar acest lucru se va întâmpla, cel mai probabil, din 2012. Potrivit noilor modificări, limita de vârstă la care este posibilă anga-jarea răspunderii penale a minorului este redusă de la 14 la 13 ani. Potrivit judecătorului Ciprian Coadă, de la Tribunalul Constanța, „astfel de modificări au fost dispuse tocmai din cauză că, în ultima vreme, s-au înregistrat foarte multe cazuri în care minorii au fost implicați în comiterea de infracțiuni”.