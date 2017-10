Cum să-i ţinem pe copii departe de infracţiuni

Cum să-i ținem pe copii departe de infracțiuni

Vacanța de iarnă a luat sfârșit, copiii s-au întors de astăzi în bănci, astfel că polițiștii din cadrul Compartimentului de Prevenire și Analiză a Criminalității, împreună cu agenți de la Serviciul de Ordine Publică și de la Rutieră desfășoară acțiuni pentru a preveni victimizarea copiilor.Iată câteva dintre sfaturile pe care le dau oamenii legii copiilor și părinților:Pentru copii- Nu cedați tentației de a consuma droguri deoarece curiozitatea poate duce la dependență . Dependența asociată cu o criză financiară, obligă consumatorul de droguri la comiterea unor infracțiuni grave (furt, tâlhărie, omor etc.) ceea ce, în final duce la privarea sa de libertate.- Nu vă dovediți curajul sau „bărbăția” consumând droguri. În acest fel dovediți că sunteți o persoană slabă și influențabilă față de care nimeni nu va avea respect și compasiune.- Feriți-vă de plasatorii și consumatorii de droguri oricât de tentante ar fi „atențiile” oferite (doze gratuite, bani, obiecte, etc.). Dacă vă încurajează să consumați droguri motivând că sunt „ușoare” și nu au efecte negative asupra organismului, trebuie să vă dea de gândit și să vă căutați alți prieteni până nu este prea târziu. În caz contrar, veți plăti foarte scump, compromițându-vă situația școlară, familială, profesională sau chiar viața.- Nu intrați în rețeaua traficanților de droguri oricâte avantaje ați obține; gândiți-vă la implicațiile finale ale afacerilor cu droguri. - Spuneți NU în fața celor care încearcă să vă convingă să trăiți măcar o dată efectul halucinogen al drogurilor.- Fiți atenți când vă alegeți prietenii. Evitați compania celor agresivi, obraznici sau delincvenți.- Nu încercați să rezolvați singur un conflict prin violență. Apelați la sprijinul celor care vă pot ajuta : părinți, profesori, polițiști.- A fi puternic, nu înseamnă să fii violent și temut de cei din jur. Alegeți: școala, serviciul, prietenii și familia pentru a vă construi un viitor așa cum vă doriți. Lăsați pentru cei slabi violența, consumul de droguri și alcool, faptele ilegale și închisoarea.Pentru părinți- Explicați copiilor că a fura este cel mai înjositor obicei, indiferent dacă este vorba de un creion sau o bicicletă; - Verificați de câți bani de buzunar dispune copilul dvs. și cum îi cheltuiește; - Fiul sau fiica dvs. vine acasă cu obiecte de valoare, verificați proveniența lor și nu acceptați răspunsuri facile; - Nu permiteți copilului să întârzie mult de la școală, film sau întâlniri cu prietenii; - Dacă fiul sau fiica dvs. sunt invitați la o onomastică, verificați unde merg, luați legătura cu parinții, gazda și controlații la telefon; - Obișnuiți copiii să vi se confeseze cu privire la faptele sau comportamentul unor persoane suspecte; - Sfătuiți-vă copilul să nu accepte invitația de a se urca în mașina unei persoane necunoscute; - Nu permiteți ca fetele să poarte bijuterii, podoabe sau obiecte de preț; - Mare grijă la anturajul copilului, verificații prietenii și discutați cu părinții acestora când aveți dubii în privința lor; - Educați copilul să nu primească daruri de la persoane necunoscute și nici să nu dea relații despre programul de lucru al dvs.; - Sfătuiți-vă copiii sa nu urce în lift cu persoane necunoscute, să nu se joace în locuri virane, să evite grupurile de derbedei, vagabonzi sau cerșetori; - Luați toate măsurile de educare, creștere și supravegherea specifică fiecărei vârste în parte, cu scopul de a nu vă înregistra în categoria celor ce spun “copilul meu este in inchisoare “ sau “copilul meu este un infractor”.- în cazul în care sunteți victima unei infracțiuni sau sunteți martor ocular în asemenea împrejurări, nu ezitați să apelați numărul de urgență 112.