Cum să furi două miliarde de lei şi să nu ştii ce să faci cu ei!

Cum să furi două miliarde de lei și să nu știi ce să faci cu ei!

Peste un miliard de lei vechi au fost recuperați, ieri dimineață, de polițiști, în cazul furtului de aproximativ două miliarde care a fost comis, în urmă cu mai bine de o săptămână, în localitatea Lumina. După investigații, pânde și urmăriri ca-n filme, oamenii legii, coordonați de subcomisarul Laurențiu Carp, au reușit recu-perarea unei sume importante din banii furați, care parcă intraseră în pământ. Nu se poate spune că aceștia nu au fost, la propriu, și acolo. Ieri, soția unuia dintre suspecți, Nicoleta Manole, a recunoscut că, inițial, banii au fost îngropați în curtea casei, motiv pentru care ei nici nu au fost găsiți la percheziția domiciliară ce a avut loc la scurt timp de la comiterea faptei. Abia după ce soțul ei a fost arestat, s-a gândit că cel mai bine ar fi să ducă banii în altă parte, doar-doar să li se piardă urma. Așa se face că i-a dat unei persoane de încredere, nașa familiei Manole, Nicoleta Rodica Smău, de 23 de ani, din Lumina. De la ea, banii au ajuns la o altă locație, respectiv în cartierul Coiciu, din Constanța, loc de unde au și fost recuperați. Un adevărat circuit pe care polițiștii spun că nu l-ar fi putut reface decât după ore în șir de cercetări, verificări, pânde și investigații amănunțite. Soția unuia dintre suspecți: „Știam că banii erau furați…“ Soția unuia dintre indivizii care au comis furtul din locuința lui Marcel Neagu, din Lumina, acum mai bine de o săptămână, a declarat, ieri, la Poliția din Ovidiu, că banii au fost ascunși în pă-mânt, în curtea casei sale, motiv pentru care, în timpul percheziției domiciliare, oamenii legii nu au găsit nimic. „Știam că erau furați. După ce soțul meu a fost reținut, eu i-am dat nașei mele să aibă grijă de ei”, a declarat, ieri, Nicoleta Manole. Femeia a povestit, cu lacrimi în ochi, că are doi copii acasă, la care vrea să ajungă, și a dat de înțeles că nu a fost de acord cu ceea ce a făcut bărbatul ei. Dar nu putea nici să-l denunțe… Așa a ajuns să ascundă ceea ce știa că nu-i aparține și că este „rodul” unei infracțiuni. Pe de altă parte, oamenii legii au recunoscut că ancheta a fost îngreunată și de faptul că victima a sesizat Poliția abia după 24 de ore de la comiterea infracțiunii, trecând astfel un timp prețios în administrarea cercetării la fața locului și, firește, în prinderea infractorilor. „Suspecții au fost identificați și arestați, dar noi tot nu recu-perasem aproximativ 75% din banii furați. Au fost polițiști care au lucrat zi și noapte, care nu au ajuns acasă, la familii”, a declarat, ieri, șeful Secției 2 de Poliție Rurală, subcomisar Laurențiu Carp. În prezent, din suma totală furată, au rămas nerecuperați aproximativ 500 de milioane de lei vechi, din care, o parte, a fost cheltuită de indivizi chiar din prima zi. S-a stabilit că, numai într-o singură zi, au fost cheltuiți 180 de milioane de lei vechi, pe diverse cumpărături ori „plăceri” ale hoților.I-au furat banii de apartament Amintim că, în noaptea de 24 spre 25 septembrie, Ionuț Niculescu, de 23 de ani, Constantin Manole, de 23 de ani, și Alexandru Dobrin, de 21 de ani, au furat dintr-o anexă a locuinței lui Marcel Neagu, din localitatea Lumina, 195.000 lei. Banii erau puși într-o pungă și ascunși sub salteaua unei canapele. Partea vătămată a declarat oamenilor legi că abia scosese banii din bancă, cu intenția de a cumpăra un apartament în Constanța. În urma perchezițiilor efectuate, oamenii legii au reușit atunci să recupereze doar o parte din pradă: 24.700 de lei și bunuri în valoare de 2.000 de lei. Cei trei indivizi au fost arestați, la data de 28 septembrie, pentru o perioadă de 29 de zile. Cercetările însă au continuat și, la data de 29 septembrie, în urma unor percheziții domiciliare, într-o grămadă de lemne a fost găsită suma de 7.900 de lei. Cea mai mare parte din bani a fost găsită însă ieri dimineață, datorită muncii asidue depuse de polițiștii care s-au implicat în acest caz. Dată fiind implicarea lor în ascunderea banilor, Nicoleta Manole, soția unuia dintre sus-pecți, și nașa acesteia, Nicoleta Rodica Smău, vor fi cercetate pentru comiterea infracțiunii de tăinuire.