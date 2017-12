Cum să furi cu legea în mână. Îndrumar PSD

Asistăm de ceva timp la un proces distructiv prin care ciopârțirea Codurilor penale a devenit obiectiv principal la PSD. Un proces prin care se demonstrează că singura rațiune a acestui partid este de a proteja de lege un grup, din interiorul formațiunii politice, extrem de corupt.Zilele trecute, mai mulți parlamentari de la PSD, în frunte cu deputatul Cătălin Rădulescu, au semnat un proiect de lege prin care abuzul în serviciu va fi considerat infracțiune doar dacă paguba depășește 200.000 de euro. Cu alte cuvinte, ai voie să furi din bani publici, dar doar până la această sumă. Mai mult, dacă ai fost mai calic și ai sărit pragul, nu-i nicio problemă ! PSD te protejează pentru că pedeapsa pentru această infracțiune s-ar reduce la închisoare de la unu la cinci ani, față de închisoare de la doi la șapte ani, cât este în momentul de față.Gurile rele spun că aceste prevederi sunt cu dedicație pentru „regele bălților”, alias liderul suprem al PSD, Liviu Dragnea. În momentul de față, el este judecat pentru abuz în serviciu iar prejudiciul imputat de procurori este sub 200.000 de euro.Proiectul ce vizează modificarea legilor astfel încât să fie liber la furatul banilor publici a fost aspru crtiticat, inclusiv, de peste hotare. Dar, credeți că-i interesează ? Nici gând ! Ei merg mai departe, cu atât mai mult, cu cât îl au drept scut pe Cătălin Rădulescu, zis și „deputatul mitralieră”. Aceeași persoană care a spus că are acasă un AKM pe care este pregătit să-l folosească împotriva protestatarilor din Piața Victoriei.Dar PSD nu se oprește aici. Mințile strălucite din partid vor să dezincrimineze șpaga pentru altul. Adică, dacă iei șpagă pentru șeful de partid, legea te iartă. Dar, dacă bagi banii în buzunarul propriu, poți să-ți cauți avocat pentru că luarea de mită pentru sine se pedepsește. Mare scofală ! Are PSD grijă și de asta pentru că a pregătit programul „închisoarea la domiciliu”. Mai exact, baieții deștepți au propus că, dacă pedeapsa este de maxim trei ani, stai acasă la tv, cu popcorn în brațe.Și tot din categoria faptelor de corupție, nici darea de mită nu a fost uitată. Astfel, PSD vrea, prin același proiect, să schimbe durata pedepsei: de la închisoare cuprinsă între doi și șapte ani s-ar trece la pedepse cuprinse între șase luni și cinci ani.Domnule Dragnea, o să te joci cât vrei cu Legile Justiției atâta timp cât ai alături camarila de partid ! Dar, să te fereasca Sfântul și toate mironosițele din partid, de legile străzii !