Cum să faci un milion de lei prin trafic de influenţă

Cum să faci un milion de lei prin trafic de influență

„Relațiile” și „cunoștințele” suspuse sunt mană cerească pentru cei care au idee cum să se folosească de ele. Contează să știi pe cine trebuie sau să spui că știi pe cine trebuie pentru ca banii să tragă la tine. Lecția aceasta o știa și Ioana Călin, fost vicepreședinte al Ligii Transportatorilor din România, sau cel puțin așa spune Direcția Națională Anticorupție (DNA). Mai exact, procurorii din cadrul DNA - Secția de Combatere a Corupției au propus înlocuirea controlului judiciar aplicat Ioanei Călin, cu măsura arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de influență și spălare a banilor. Potrivit procurorilor, în cursul anului 2008, Ioana Călin a primit de la doi denunțători 1.000.000 lei (aproximativ 225.000 euro), cu promisiunea că, prin relațiile pe care le are la Ministerul Turismului, le va facilita obținerea în concesiune, pe o perioadă de 49 ani, a unor hoteluri situate pe litoralul românesc și pe Valea Prahovei. Potrivit procurorilor, cu banii obținuți a cumpărat în anii 2011 și 2013, pe numele părinților săi, două imobile. Asta nu este tot. La începutul lunii martie 2014, un alt denunțător a sesizat faptul că Ioana Călin i-a promis că, în baza relațiilor pe care le are, firma lui va câștiga o licitație privind o lucrare de extindere a rețelei de canalizare și colectare în orașele Azuga, Bușteni și Sinaia. Pentru acest „serviciu”, Ioana Călin i-a pretins un procent de 2% din valoarea lucrării, adică peste un milion de lei.