Cum să achiţi taxa de pod rapid şi sigur, în doar patru paşi simpli

Cum să achiți taxa de pod rapid și sigur, în doar patru pași simpli

Toti soferii stiu ca, daca doresc sa traverseze podul peste Dunare de pe Autostrada Soarelui, trebuie sa plateasca taxa de pod Fetesti - Cernavoda. Desi statul ofera mai multe modalitati de plata, printre care direct la statia de taxare, prin SMS sau la benzinarii, de departe cea mai rapida, sigura si eficienta varianta este sa alegi sa achiti peajul online.Pe site-ul taxadepod.ro, autorizat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), poti plati taxa de pod Fetesti - Cernavoda in maximum 2 minute, fara taxe suplimentare si fara sa fie nevoie sa iti creezi un cont. Iata in continuare la ce trebuie sa fii atent in momentul in care realizezi aceasta operatiune:1. Daca optezi sa achiti peajul pe site-ul taxadepod.ro, in primul rand trebuie sa alegi tipul autovehiculului:- vehicul rutier de transport persoane cu maximum 9 locuri sau cu masa totala maxima autorizata mai mica de 3,5 tone;- vehicul rutier de transport persoane cu 9-23 locuri sau cu masa totala maxima autorizata intre 3,5 si 12 tone;- vehicul rutier de transport persoane cu minimum 23 de locuri sau cu masa totala maxima autorizata mai mare de 12 tone si cu maximum 3 axe;- vehicul rutier cu masa totala maxima autorizata mai mare de 12 tone si cu minimum 4 axe.In functie de tipul autovehiculului, taxa de pod variaza intre 13 si 91 de Lei pentru o trecere, intre 26 si 182 de Lei pentru doua treceri si intre 208 si 1.584 de Lei pentru douazeci de treceri.Amenda pentru neplata taxei de pod Fetesti - Cernavoda este de 10-20 de ori mai mare decat valoarea unei treceri pentru respectiva categorie de autovehicule. Spre exemplu, daca detii un autoturism si nu achiti peajul, vei primi o amenda cu o valoare cuprinsa intre 130 si 260 de Lei.2. Al doilea pas il reprezinta alegerea metodei optime de plata. Poti opta pentru plata cu cardul bancar sau prin transfer bancar (ordin de plata sau cash la banca).3. Pasul 3 presupune introducerea datelor personale si celor ale autovehiculului, dupa cum urmeaza:- detaliile de facturare (persoana fizica / juridica, adresa);- detaliile autovehiculului (insemnul de stat, numarul de inmatriculare, seria de sasiu);- detaliile clientului (nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail).Aceste date trebuie introduse cu mare atentie, pentru a nu risca sa primesti o amenda chiar daca platesti taxa de pod Fetesti - Cernavoda.4. Ultimul pas presupune sa bifezi casuta "Accept termeni si conditii", fara de care plata taxei de pod nu este posibila, dupa care sa apesi butonul "Plateste", pentru a finaliza intreaga operatiune.Taxa de pod Fetesti - Cernavoda include TVA si livrare gratuita prin e-mail, iar datele tale confidentiale sunt in siguranta si nu vor fi folosite in niciun alt scop in afara celui declarat.Daca optezi pentru plata cu cardul bancar, vei beneficia de avantajele sistemului 3D Secure, dezvoltat de Visa si MasterCard, care confera tranzactiilor online acelasi grad de siguranta precum al celor realizate la bancomat sau in mediul fizic.