Cum s-a produs accidentul grav de la Valu lui Traian

Dar celalalt copil?

Dar cu copilul de sub masina impinsa in gard ce s-a intamplat? Am fost acolo...am vazut....am trecut pe acolo la cateva minute dupa ce s-a intamplat accidentul...soferul din fata mea a fost cel care a sunat la 112.... Despre acel copil de ce nu se spune nimic? Era un baietel... l-am vazut ... plin de praf... era nemiscat... in partea dreapta a masinii proiectate in gard...practic era un sfert sub masina... chiar in spatele rotii din fata... deci nu se poate spune ca era batranul prins intre gard si masina.... Sper din toata inima ca traieste... Dumnezeule... nu o sa-mi piara din ochi imaginea asta cat oi trai...