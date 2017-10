Cum s-a întâmplat accidentul de la Cazino. Turista şi-a recunoscut vina, deşi balustrada avea probleme

6

Constanta

Oare rabdarea constantenilor nu are limite ? Orasul e murdar, firmele ce lucreaza pentru gaze si conductele pentru cabluri fac ce vor, distrug trotuare (vezi str. Dobrila Eugeniu),, dar nu mai refac la fel, macar asa cum a fost. La Primarie nu sunt diriginti de santier ?S-a auzit de foraje orizontale? Primaria geme de salariati ingropati in hartii, in loc sa mearga pe teren. Faleza si Piata Ovidiu au fost reabilitate vai de mama lor, cu dale puse prost, neglijent si nu va fi de mirare cand se va impiedeca cineva Balustradele de pe faleza nu trebuiau inlocuite complet? Ziarele vorbesc de babe violate iar orasul sufera in tacere

Răspuns la: c

Adăugat de : c, 2 iulie 2015

DNA.....DNA......DNA....DNA